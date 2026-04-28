Onda de Calor en CDMX: Pronostican Temperaturas Máximas de 33 Grados Durante 3 Días.

El aumento de temperaturas se intensificó durante abril de 2026 en la Ciudad de México y para los últimos tres días del mes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica máximas de hasta 33 grados como parte de la onda de calor que afecta el resto del territorio.

Las autoridades prevén que la capital del país tendrá un nivel térmico de 31 a 33 °C de forma consecutiva, tanto para ara este martes 28 de abril, el miércoles 29 y el jueves 30, en cuyas jornadas no hay probabilidad de lluvias.

Mientras que el primer día de mayo, el sistema de alta presión en capas medias, que provoca cielo despejado, se desplazará al Golfo de México y eso favorecerá el descenso de temperaturas.

Incluso, para este martes, las autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla por las previsiones de un ambiente caluroso durante la tarde en al menos 11 alcaldías.

¿Cuáles serán las temperaturas en CDMX?

Martes 28 de abril

Temperatura máxima: 31 a 33 °C

Temperatura mínima: 14 a 16 °C

Viento dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

Video: Pronóstico del Tiempo en México: Seguirán las Condiciones de Lluvia y Calor en el País.

Miércoles 29 de abril

Temperatura máxima: 31 a 33 °C

Temperatura mínima: 14 a 16 °C

Viento dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h

Jueves 30 de abril

Temperatura máxima: 31 a 33 °C

Temperatura mínima: 15 a 17 °C

Viento dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas

En tanto, el viernes 1 de mayo, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se desplazará hacia el Golfo de México, lo que favorecerá un descenso gradual de la temperatura, condición que permitirá el debilitamiento de la onda de calor sobre el noreste, oriente y centro de la República Mexicana, según el SMN.

¿En qué alcaldías hay alerta amarilla este martes?

El gobierno de la CDMX activó la alerta amarilla por temperaturas que irán de 30 a 32 °C entre las 13:00 y 18:00 horas. Aunque el SMN prevé máximas de 31 a 33 °C.

Las demarcaciones en riesgo bajo a moderado para hoy son las siguientes:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se recomienda tomar estas medidas:

Usar bloqueador solar (incluso con nubes)

Permanecer en lugares frescos

Usar ropa clara, gafas de sol, sombrero o gorra

Evitar comer en la vía pública (los alimentos se descomponen rápido)

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ASJ