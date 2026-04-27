¿Gobernadora de Chihuahua Acudirá al Senado este 28 de abril por Muerte de Agentes de EUA?

Ante la polémica por presuntamente permitir la operación ilegal de dos agentes de la CIA en el país, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada a explicar esa situación en el Senado para este 28 de abril, pero todavía se mantiene la incertidumbre sobre su asistencia.

Este lunes 27 de abril trascendieron diversos reportes sobre la posible comparecencia de la panista, aunque el caso dio un giro inesperado luego de que César Jáuregui Moreno renunció como fiscal de la entidad.

Jorge Romero, dirigiente de Acción Nacional, afirmó que la gobernadora está lista para acudir al encuentro con legisladores de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública en el piso 14. El líder del PAN afirmó que su correligionaria hablará del combate al crimen organizado.

Asimismo, anticipó que el llamado a cuentas se revertiría contra Morena y que respaldaban a la chihuahuense en su versión oficial, acerca de que los funcionarios de la CIA no están implicados en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, sino que se encontraban en la entidad por una capacitación a agentes locales.

Durante la tarde, Óscar Cantón Zetina, senador de Morena y presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que Maru Campos había confirmado su asistencia en una llamada telefónica con Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política. El tabasqueño dijo que habrá un trato respetuoso para que la gobernadora aclare si hubo una violación a la soberanía nacional. Se preveía que asistiera con Jáuregui Moreno.

Todo derivó porque Campos no informó al gobierno federal por el operativo con presencia de elementos estadounidenses, dos de los cuales murieron en un accidente automovilístico junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación y su chofer. De ahí que la Cámara alta agendó una reunión con la mandataria estatal.

¿Qué dijo Maru Campos?

Entrevistada por el caso en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos dijo que no podía comentar mucho del tema porque está bajo investigación. No obstante, afirmó que es transparente y que lucha contra el narcotráfico.

Video: Sheinbaum Da Detalles de la Reunión entre Harfuch y Maru Campos por Operativo donde Participaron Agentes de EUA.

"No puedo ahorita hablarles de nada, estamos bajo investigación, yo solo quiero solamente decirle a ustedes y a todos los chihuahuenses que tienen una gobernadora que, bajo los hechos, no bajo los dichos, ha gobernado con total transparencia, apegada al Estado de derecho", dijo al ser abordada por medios locales.

"Y sobre todo combatiendo este flagelo tan grave que realmente abate y daña a todos los mexicanos y, en este caso a los chihuahuenses. Tienen una gobernadora que seguirá fuerte combatiendo el narcotráfico, trabajando para combatir la delincuencia y que no están solas ni están solos", añadió.

Enseguida, señaló que contestaría "el teléfono rojo", en una señal de supuesto contacto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero hasta la noche de este lunes, no había confirmación de su encuentro en el Senado.

¿Cancelan reunión?

Luego de la renuncia del fiscal de Chihuahua, circuló un oficio en la comisión de Estudios Legislativos. El documento fue dirigido a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva en el Senado.

"Queda CANCELADA", se afirmó sobre el encuentro programado a las 9:00 horas en la Sala 1 del piso 14. No obstante, esta área no tiene nada que ver con las otras dos comisiones.

Castillo indicó que el encuentro con la gobernadora sigue vigente y que la cancelación referida era dictaminar diversas iniciativas, independiente a la cita con la panista.

"Lo difundido hoy por diversos medios de comunicación acerca de la cancelación de la reunión con la Gobernadora de Chihuahua no es correcto. Las comisiones que invitaron a la Gobernadora de Chihuahua fueron las de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, cuya reunión sigue vigente", precisó.

"El día de hoy, recibimos la comunicación de la Comisión de Estudios Legislativos para informarnos de la cancelación de su reunión extraordinaria convocada para mañana a las 9:00 horas. Está reunión estaba convocada para dictaminar diversas iniciativas". añadió.

Lo difundido hoy por diversos medios de comunicación acerca de la cancelación de la reunión con la Gobernadora de Chihuahua no es correcto. Las comisiones que invitaron a la Gobernadora de Chihuahua fueron las de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, cuya reunión sigue… pic.twitter.com/yQakyQ7esf — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) April 28, 2026

Pero en el orden del día para la reunión ordinaria de mañana, tampoco viene registrado el horario de Maru Campos para su conversación con senadores.

Por ahora, sigue abierta su cita en la Cámara alta y desde el gobierno de Chihuahua no se ha informado si Campos viajará a la capital del país o no.

Al menos 15 senadores del oficialismo se reunieron durante un par de horas para abordar el tema de la panista. Sin embargo, no tenían confirmación de que llegaría.

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ASJ