¿Hay Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire en CDMX este 28 de Abril 2026

Este martes 28 de abril de 2026, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), ya que se trata de un parámetro que indica si podría activarse nuevamente la contingencia ambiental atmosférica.

Y es que además, unas 28 entidades del país, incluida la CDMX, sufren actualmente los efectos de una onda de calor que podría impactar en la formación y acumulación de más ozono.

Precisamente, el pasado 25 de abril, las autoridades activaron la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, y la suspendieron un día después, sin embargo, mantienen el monitoreo ante la presencia de una circulación anticiclónica en el país, que puede generar estabilidad atmosférica fuerte.

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Sobre la contingencia ambiental y el índice de la calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pone en marcha esa medida cuando hay altos niveles de contaminación; su objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud, así como reducir la emisión de contaminantes.

Ante ello, todos los días la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, con base en un índice de cinco niveles:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

En el informe de las 06:00 horas de hoy, las autoridades reportaron calidad del aire buena en la mayoría de las alcaldías de la CDMX, excepto Iztapalapa, donde se reportó el nivel amarillo, de calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Esas condiciones se mantuvieron a las 07:00 horas, mientras que a las 08:00 horas, la calidad del aire aceptable se extendió a Iztacalco y al municipio mexiquense de Tultitlán. Más tarde se alertó sobre calidad del aire mala.

10:00 horas

Calidad del aire mala : Gustavo A. Madero. Municipio de Tultitlán.

: Gustavo A. Madero. Municipio de Tultitlán. Calidad del aire aceptable: Alcaldías Benito Juárez, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Iztapalapa. Municipios Atizapán, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

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Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos

Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.

Es posible realizar actividades al aire libre.

Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.

Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

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Con información de N+.

spb