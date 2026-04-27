¿Quiénes Sí Circulan el 28 de Abril? Engomados y Placas de Carros Sin Restricción en CDMX-Edomex

Atención, conductor. Si usualmente transitas por calles del Valle de México vale la pena que conozcas si está activa la Contingencia Ambiental para este martes y cuáles son las restricciones que aplican. Por lo que, para que no te sorprenda una multa, en N+ te adelantamos qué coches sí circulan en CDMX y Edomex el 28 de abril 2026.

Ten en cuenta que para saber si tu auto sale del garaje este martes, debes tener a la mano el holograma, terminación de placa y color de engomado de tu vehículo. Toda vez que el programa Hoy No Circula de la Zona Metropolitana del Valle de México se rige por estos criterios.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer cómo aplica el Hoy No Circula para este 28 de abril de 2026, además de explicarte si la Contingencia Ambiental sigue activa hoy debido a los altos niveles de contaminación.

Video:

Suspende Contingencia Ambiental por Ozono en Valle de México; Hoy No Circula Sigue Vigente

Entonces, ¿qué coches sí circulan el 28 de abril de 2026 en CDMX y Edomex?

Hasta las 15:00 horas de este lunes se sabe que el Hoy No Circula aplicará de manera habitual en Ciudad de México y el Estado de México este 28 de abril 2026, es decir que los vehículos con Engomado Rosa, terminación de Placa 7 y 8 deben acatarlo.

Mientras que los autos que SÍ circulan este martes 28 de abril 2026 son los siguientes:

Autos híbridos y eléctricos Autos con holograma tipo "Exento" Autos con matrícula ecológica Autos con holograma 0 y 00 (con cualquier terminación de placa y color de engomado) Motocicletas Vehículos con matricula de persona con discapacidad Cualquier vehículo con color de engomado DIFERENTE A ROSA y terminación de placa DISTINTA A 7 y 8.

¿A qué hora se acaba el Hoy No Circula hoy?

Ahora bien, si tu vehículo es de los "castigados" por las restricciones del programa Hoy No Circula para este martes 28 de abril de 2026, debes saber que el programa está activo entre las 05:00 y 22:00 horas.

Ello, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la ciudad de México.

Pero, ojo, porque de no acatar las medidas te puedes hacer acreedor a una multa.

¿Cómo está la calidad del aire en CDMX?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Ciudad de México, hasta las 14:00 horas de este lunes la calidad del aire se reportaba como mala en CDMX y la zona conurbada, por lo que se recomendaban actividades moderadas para grupos sensibles.

Mientras que la tarde se presenta como calurosa con una temperatura promedio de 28 grados, humedad relativa del 18 por ciento e intensidad del viento de 10 kilómetros por hora.



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