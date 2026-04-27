¿Mañana Hay Doble No Circula 28 de Abril por Contingencia? Así Aplica Programa en CDMX y Edomex

Luego de que se activara la Fase 1 de contingencia ambiental, los automovilistas se mantienen pendientes ante la posibilidad de que se aplique el Doble Hoy No Circula mañana martes 28 de abril de 2026, y acá te explicamos cómo aplica el programa en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Este sábado y domingo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) habilitó la contingencia ambiental por los altos niveles de contaminación en el Valle de México, de ahí que el monitoreo en la calidad del aire y en el programa de restricción vehicular continúe.

Por ello, es importante que los automovilistas sepan si hay Doble No Circula mañana para que eviten ser multados en caso de que el holograma, terminación de placas y engomado de su carro no deba transitar en las calles de la CDMX y Edomex.

Video. Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental en Valle de México por Ozono Alto

¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula 28 de abril?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es mala en nueve estaciones ubicadas en CDMX y Edomex por la presencia de ozono, por lo que existen condiciones para que se pudiera activar la contingencia ambiental y el Doble No Circula mañana martes.

Noticia relacionada. Lluvia Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Va a Llover y Empieza a Bajar el Calor?

Sin embargo, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores disminuyan o tenga que tomarse medidas para reducir la emisión de contaminantes.

¿Cómo aplica el Doble No Circula en martes?

En caso de que continúe la mala calidad del aire en CDMX y Edomex y la CAMe tuviera que activar el Doble Hoy No Circula 28 de abril de 2026. Así sería la restricción vehicular por contingencia ambiental este martes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

No pueden salir a las calles, los carros con holograma 1 y terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7, 9.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROSA y último dígito numérico de placas 7 y 8.

Carros con placas foráneas.

Coches con permisos provisionales.

Programa Hoy No Circula mañana 28 de abril 2026

Si los niveles de contaminación disminuyen en las próximas horas y no se activa la contingencia, el Hoy No Circula 28 de abril se aplicará con normalidad y los carros con los siguientes elementos tendrán que descansar, de acuerdo con las medidas del programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema):

Holograma 1 y 2, engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8.

El programa de la Sedema se aplica este martes 28 de abril 2026 en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

Historias recomendadas