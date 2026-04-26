Contingencia Ambiental Hoy por Ozono se Mantiene en CDMX y Edomex, Reporta CAMe

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México se ha mantenido en la categoría de “mala” durante este domingo 26 de abril.

Explicó que desde las 12:00 horas se reportan niveles elevados de contaminación, que alcanzaron su punto máximo a las 15:00 horas, con una concentración de 118 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC).

Detalló que esta condición se debe a la persistencia de un sistema de circulación anticiclónica sobre el centro del país, lo que ha generado estabilidad atmosférica de moderada a fuerte. Este fenómeno ha provocado viento débil con dirección variable, además de un cielo mayormente despejado y alta radiación solar en el Valle de México.

A lo anterior se suma que la temperatura ha alcanzado valores máximos cercanos a los 30 grados Celsius, factores que en conjunto favorecen la acumulación de contaminantes precursores del ozono y la formación de este gas en la atmósfera.

Se prevé que las autoridades emitan un nuevo informe sobre la calidad del aire a las 20:00 horas de este mismo domingo, o antes en caso

Medidas y recomendaciones para la población:

Mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

¿Qué autos no circulan hoy, domingo 26 de abril?

Este domingo 26 de abril, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

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