Joven Sufre Quemaduras de Segundo Grado Tras Incendio de un Jacal en Chihuahua

Un joven de 25 años resultó con quemaduras de segundo grado luego de un incendio en un jacal al sur de la ciudad de Chihuahua. Bomberos lograron rescatarlo del interior.

IncendioFoto: N+

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Un incendio en un jacal al sur de Chihuahua deja a un joven con quemaduras de segundo grado. Bomberos y Cruz Roja actúan rápidamente. ¿Qué originó el fuego?

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