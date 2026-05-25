Joven Sufre Quemaduras de Segundo Grado Tras Incendio de un Jacal en Chihuahua

Un joven de 25 años de edad resultó con quemaduras de segundo grado luego de quedar atrapado durante el incendio de un jacal al sur de la ciudad de Chihuahua.

El hecho movilizó a policías municipales, elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja, quienes acudieron tras el reporte de un incendio en casa habitación en el cruce de las calles Punta Barranco Azul y Punta las Ciénegas.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que el fuego consumía un jacal, por lo que los bomberos comenzaron de inmediato con las maniobras para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a viviendas cercanas.

Mientras realizaban las labores de sofocación, los elementos de emergencia detectaron que dentro de la estructura se encontraba una persona atrapada.

Bomberos rescatan a joven atrapado en incendio al sur de Chihuahua

Los bomberos lograron sacar del interior al joven de 25 años, quien presentaba quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo debido a la exposición al fuego.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue necesaria la intervención de paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente trasladaron al herido a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio, por lo que autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes.