El director de la Secretaría de Seguridad de Tezontepec de Aldama, Raymundo "N", fue detenido junto con otro funcionario, así lo confirmaron las autoridades de Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, la detención se llevó a cabo este martes, luego de diversas denuncias presentadas y trabajos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

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"El Gabinete de Seguridad del Estado dio cumplimiento a tres órdenes de aprehensión contra el director de Seguridad Pública Municipal, el subdirector de Seguridad Pública y un expolicía", afirmó.

¿Cómo detuvieron al director de la Policía de Tezontepec, Hidalgo?

Asimismo, refirió que las pruebas recabadas para llevar a cabo la detención de las personas sospechosas fueron clave.

"Se dio seguimiento para la integración de una carpeta donde se acredita la presunta responsabilidad con vínculos con la delincuencia de la región", señaló.

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La SSPH confirmó que se realizaron tres técnicas de cateo para la cumplimentación de dichas órdenes, "encontrando indicios importantes", los cuales servirán para la integración de la carpeta correspondiente.

Es importante señalar que el municipio de Tezontepec de Aldama no formaba parte del esquema de “Mando Coordinado”, es decir, que la policía operaba con mayor autonomía.

¿Por qué vinculan a los detenidos con el crimen organizado?

Las investigaciones por este caso continúan; sin embargo, se presume que los servidores de seguridad, al tener mayor “libertad”, filtraban información relevante sobre operativos.

También las indagatorias señalan que podrían estar involucrados en casos de narcomenudeo, robo de vehículos y transporte, así como el uso de recursos públicos, debido a que las patrullas o equipo oficial eran usados para labores de vigilancia a favor de células delictivas.

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