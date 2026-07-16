¿Cuánto Cuesta Viajar de Guadalajara a Guayabitos? Este es el Costo de las Casetas

Con la llegada de las vacaciones de verano en Jalisco, muchas familias comienzan a planear una escapada. Si uno de tus destinos es Guayabitos, en N+ te contamos cuánto gastarías en casetas para llegar por carretera.

Trasladarte de Guadalajara a Guayabitos en automóvil es relativamente sencillo, sólo debes tomar la carretera a Tepic y posteriormente la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta. Eso sí, toma en cuenta que deberás de pagar casetas.

¿Cuánto cuesta viajar a Guayabitos en carretera?

Si planeas viajar por carretera a Guayabitos desde Guadalajara, deberás pasar por cuatro casetas de peaje. Sus costos son de 205, 306, 205 y 71 pesos, respectivamente.

En total, el gasto por casetas para el viaje redondo asciende a mil 574 pesos, ya que el mismo monto deberá pagarse al regresar a Guadalajara.

A esto súmale la gasolina, que podrías gastar un aproximado de 2 mil pesos. Aunque esto depende de tu vehículo, las paradas que hagas durante el viaje o bien, del tipo de gasolina que uses.

¿Por qué es recomendable viajar a Guayabitos?

Guayabitos es popular no solo por sus hermosos paisajes, sino también por tener una de las playas más tranquilas, pues chicos y grandes se puden divertir a la orilla del mar sin preocupaciones, ya que la marea es relativamente baja.

Eso sí, evita ingresar al mar si Protección Civil lo indica. Lo hacen por tu seguridad y la de tus seres queridos.