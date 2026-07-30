Sociedad

Hospital de Xoco Atiende a 500 Pacientes al Día Entre Carencias y Filtraciones

Trabajadores señalaron que el banco de sangre opera al 40% debido a filtraciones de agua y presuntas condiciones insalubres en el área.

Trabajadores denuncian falta de insumos en Hospital Xoco.Trabajadores denuncian falta de insumos en Hospital Xoco. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Personal médico y de enfermería denunció falta de personal, escasez de insumos y deterioro de las instalaciones que, aseguran, afecta la atención desde marzo de 2026

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