Hospital de Xoco Atiende a 500 Pacientes al Día Entre Carencias y Filtraciones

Personal médico y de enfermería del Hospital General de Xoco, perteneciente al IMSS Bienestar y ubicado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX), denunció la falta de personal, la escasez de insumos y el deterioro de las instalaciones, una situación que, aseguran, afecta la atención médica desde marzo de 2026. Los trabajadores hicieron un llamado público para visibilizar las condiciones en las que laboran y solicitar la intervención inmediata de las autoridades, ya que el hospital atiende hasta 500 pacientes diariamente.

Al exterior del hospital, convocaron a representantes de medios de comunicación para denunciar que la dirección del centro médico ha ignorado de manera reiterada sus peticiones. Además, afirmaron que algunos trabajadores han sufrido amenazas y cambios de adscripción tras manifestar las necesidades que enfrenta el hospital.

El médico adscrito al Hospital General de Xoco, Francisco Hernández Jiménez, aseguró que el personal únicamente busca condiciones dignas para desempeñar su trabajo.

“Que nos den un trato digno, eso es todo lo que hemos pedido, porque han sido amenazados compañeros, han sido removidos de sus puestos con argumentos de que no teníamos necesidades aquí y en otro lado sí. Esos compañeros que se fueron a otras instancias los regresan, pero al hospital los regresan a un centro de salud.”