Hospital de Xoco Atiende a 500 Pacientes al Día Entre Carencias y Filtraciones

Personal médico y de enfermería del Hospital General de Xoco, perteneciente al IMSS Bienestar y ubicado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX), denunció la falta de personal, la escasez de insumos y el deterioro de las instalaciones, una situación que, aseguran, afecta la atención médica desde marzo de 2026. Los trabajadores hicieron un llamado público para visibilizar las condiciones en las que laboran y solicitar la intervención inmediata de las autoridades, ya que el hospital atiende hasta 500 pacientes diariamente.
Al exterior del hospital, convocaron a representantes de medios de comunicación para denunciar que la dirección del centro médico ha ignorado de manera reiterada sus peticiones. Además, afirmaron que algunos trabajadores han sufrido amenazas y cambios de adscripción tras manifestar las necesidades que enfrenta el hospital.
El médico adscrito al Hospital General de Xoco, Francisco Hernández Jiménez, aseguró que el personal únicamente busca condiciones dignas para desempeñar su trabajo.
“Que nos den un trato digno, eso es todo lo que hemos pedido, porque han sido amenazados compañeros, han sido removidos de sus puestos con argumentos de que no teníamos necesidades aquí y en otro lado sí. Esos compañeros que se fueron a otras instancias los regresan, pero al hospital los regresan a un centro de salud.”
Filtraciones, daños estructurales y banco de sangre opera al 40%
Personal de enfermería explicó que diversas áreas del hospital presentan daños visibles en paredes y plafones, además de goteras que complican las labores cotidianas. Señalaron que estas condiciones no solo dificultan el trabajo del personal, sino que también reducen la capacidad de atención para los pacientes y generan riesgos sanitarios.
Uno de los casos más preocupantes corresponde al banco de sangre, cuya operación, según los trabajadores, se redujo a 40% debido a filtraciones de agua que comprometieron las condiciones de higiene.
La licenciada en enfermería y obstetricia Margarita Hernández explicó que el problema comenzó el 9 de julio y afectó directamente el funcionamiento del área.
“Si bien se dijo que el banco de sangre no está en su totalidad en funcionamiento, esa es la realidad. Desde el 9 de julio del presente año dejó de funcionar al 40%, porque había filtración de agua. Aquí tengo evidencia. Había filtraciones de agua, heces y excremento de fauna nociva que caían sobre los plafones. No se podía dar atención a los donadores porque se podía incurrir en una contaminación.”
Los trabajadores también denunciaron que pasillos, elevadores, zonas de almacenamiento e incluso áreas recientemente construidas, como el servicio de rayos X, presuntamente no cumplen con las normas establecidas por la COFEPRIS. Afirmaron que esta situación representa un riesgo tanto para los pacientes como para el personal.
Acusan irregularidades en contrataciones y temor por represalias
Además de las deficiencias materiales, los inconformes señalaron que existe un déficit de enfermeras, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, pese a que continuamente reportan estas necesidades a la dirección del hospital.
El secretario del Sindicato Sección 22, Miguel Ángel Reyes, afirmó que existen presuntas irregularidades en los procesos de contratación y aseguró que muchos trabajadores temen denunciar públicamente la situación por posibles represalias.
“Nosotros vamos a la Dirección General y les decimos: hay faltante de enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y médicos en general. Publican un requisito de manera general en la bolsa de trabajo, pero de la noche a la mañana el administrador o la directora ya tiene personal contratado. Pasan muchas cosas que permanecen ocultas y no salen a la luz pública. También hay pocos trabajadores. Si te diste cuenta, ahorita no nos dejan salir porque tienen miedo de que se conozca la realidad. Hay bastantes trabajadores que quieren sumarse a la lucha, pero tienen miedo.”
Autoridades instalarán mesa de diálogo
Los trabajadores aclararon que su intención no es suspender los servicios médicos ni afectar la atención de los pacientes. Insistieron en que su principal demanda es contar con el personal, los insumos y las condiciones necesarias para brindar una atención segura y de calidad.
Tras las manifestaciones, directivos del Hospital General de Xoco ofrecieron instalar una mesa de diálogo con los inconformes. De acuerdo con los trabajadores, la reunión fue programada para el 31 de julio a las 10:00 horas, con el objetivo de revisar las principales demandas y buscar soluciones a la problemática denunciada.