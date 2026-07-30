Sociedad

Gentrificación en Xoco: 5 Mil Nuevas Viviendas Agravan Crisis de Agua en CDMX

Vecinos denuncian que la construcción de más de 5 mil viviendas ha aumentado la demanda de agua y elevado el costo de vida en la comunidad.

Vecinos de Xoco exigen frenar nuevos desarrollos.Vecinos de Xoco exigen frenar nuevos desarrollos. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Habitantes de San Sebastián Xoco bloquearon avenida México-Coyoacán para exigir soluciones ante la escasez de agua y el crecimiento inmobiliario

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