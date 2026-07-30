Gentrificación en Xoco: 5 Mil Nuevas Viviendas Agravan Crisis de Agua en CDMX

Alrededor de 150 habitantes del pueblo originario de San Sebastián Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), bloquearon la tarde de este miércoles la avenida México-Coyoacán y la calle Palomar para denunciar una crisis que, aseguran, pone en riesgo su permanencia en la comunidad.

Los manifestantes atribuyen la escasez de agua, el aumento del costo de vida y el crecimiento acelerado de desarrollos inmobiliarios a un proceso de gentrificación que, afirman, ha transformado la zona y amenaza con desplazar a familias que han vivido ahí durante generaciones.

Crecimiento de viviendas desata preocupación por el suministro de agua

San Sebastián Xoco cuenta con una población cercana a los 50 mil habitantes. De acuerdo con representantes del pueblo originario, actualmente se construyen desarrollos que suman más de 5 mil viviendas, una cifra que consideran ha incrementado de manera significativa la demanda de servicios básicos, especialmente el abastecimiento de agua potable.

Los vecinos sostienen que la infraestructura existente ya no es suficiente para atender tanto a la población original como a los nuevos complejos habitacionales.

Álvaro Rosales, representante legal del pueblo originario de San Sebastián Xoco, explicó que la comunidad enfrenta una situación crítica por la disminución del suministro de agua y señaló que existe una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que, asegura, no fue atendida por las autoridades.

“Ya no tenemos agua. Hicieron más de 2,800 viviendas y están haciendo otras 2,400. Hoy nos falta agua. Hay una recomendación de Derechos Humanos, a la cual no hicieron caso. Un problema que tenemos es que nos dejaron con el pozo y nos desconectaron del Sistema Cutzamala. Entonces hoy padecemos y cada vez que se descompone la bomba, desgraciadamente nos quedamos sin agua. Nosotros queremos que se paren las obras y que nos respeten. Como pueblo originario, primero tienen que consultarnos antes de cualquier proyecto”.

Los habitantes aseguran que la reducción en la presión del agua y las fallas en el suministro se han vuelto cada vez más frecuentes, por lo que exigen acciones inmediatas para garantizar el acceso al servicio y evitar que la situación continúe agravándose.

Vecinos denuncian aumento del predial y desplazamiento de familias

Además de la escasez de agua, los habitantes afirman que el incremento en el valor de los terrenos, el impuesto predial y otros costos asociados a la vivienda ha generado una presión económica que obliga a muchas familias a abandonar la comunidad.

Julia Torres, habitante de San Sebastián Xoco, aseguró que las transformaciones urbanas han cambiado radicalmente la vida de la comunidad y denunció afectaciones al patrimonio histórico y ambiental del lugar.

“Los cambios han sido muy, muy agresivos. Puedes hacer lo que tú quieras comprando tu terreno, pero no tienes por qué despojarme de la calle Real de Mayorazgo. Nos tiraron árboles que habían sembrado mis abuelos. ¿Con qué derecho? Nos han agredido con tantas inmobiliarias que el agua se nos está terminando. Ya no sale con la misma potencia; ahora es un chorro muy pequeño. Ya no tiene la misma presión y nuestros prediales subieron hasta 300%. Yo pago 47 mil pesos de predial anual”.

Los vecinos sostienen que estos cambios han incrementado el costo de vivir en la zona y que muchas familias enfrentan dificultades para conservar sus viviendas debido al aumento de impuestos y servicios.

¿Qué es la gentrificación y por qué preocupa a los habitantes?

La gentrificación es un proceso de transformación urbana que ocurre cuando barrios tradicionales o comunidades de menores ingresos comienzan a recibir inversiones, nuevos desarrollos inmobiliarios y habitantes con mayor poder adquisitivo.

Como consecuencia, suelen aumentar los precios de las viviendas, las rentas, los servicios y el costo de vida, lo que puede provocar el desplazamiento de la población original.

En San Sebastián Xoco, los habitantes consideran que este proceso ya está en marcha. Aseguran que la construcción de 5 mil viviendas ha coincidido con el incremento del impuesto predial, el encarecimiento de la zona y una disminución en la disponibilidad de agua, factores que, afirman, amenazan la permanencia del pueblo originario.

Habitantes advierten que mantendrán el bloqueo

Los manifestantes informaron que permanecerán en el bloqueo sobre avenida México-Coyoacán y la calle Palomar hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades capitalinas.

Entre sus principales demandas se encuentran la suspensión de nuevos desarrollos inmobiliarios, la realización de consultas previas como pueblo originario antes de autorizar proyectos urbanos y la implementación de medidas que garanticen un suministro suficiente de agua para la comunidad.

Mientras no exista un acuerdo, advirtieron que las movilizaciones continuarán como medida de presión para visibilizar una problemática que, aseguran, afecta cada vez a más habitantes de San Sebastián Xoco.