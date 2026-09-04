La Liga MX Anuncia Cambios para el Partido Cruz Azul vs Santos de la Jornada 7

La Liga MX dio a conocer la modificación del partido Cruz Azul vs Santos Laguna, inicialmente programado para el domingo 7 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Banorte. Estos son los detalles.

El duelo Cruz Azul vs Santos Laguna se iba a jugar por la noche, pero con el ajuste que hizo la Liga MX se recorre a las 17:00 horas del próximo domingo. La Máquina va por cuarta victoria del Torneo Apertura 2026.

La Máquina celeste viene saliendo de una crisis de resultados. Luego de sumar triunfos en las dos primeras fechas ante Atlético San Luis y Puebla, sufrió con una racha de tres derrotas consecutivas ante Atlante, Xolos y Atlas. Fue hasta la fecha 6 que se repuso con un contundente 3-1 sobre el Necaxa.

Actualmente, luego de 6 jornadas del Torneo Apertura, el conjunto celeste se encuentra en el sitio 10 de la tabla general con 9 unidades. Por lo que se encuentra a 7 puntos del líder América (16).

Cruz Azul ha sido noticia esta semana por varios factores. Primero porque se confirmó que Erik Lira no saldrá del equipo: fue notificado de que el Mónaco no logró registrarlo en la Ligue 1 porque no pudo liberar una plaza de extrabjero. Así que el fichaje se cayó en los últimos minutos del mercado de verano.

Luego se dio a conocer la llegada de un nuevo refuerzo a las filas del Cruz Azul, por fin se confirmó que Alan Mozo firmó contrato como jugador celeste. El exjugador de Pumas y Pachuca fue oficialmente presentado a través de las redes sociales del club.“Ya eres jugador de La Máquina, Alan. Bienvenido al campeón”, publicó el equipo cementero en su cuenta de X, en la que también compartió varias imágenes del futbolista con la playera azul.

Alan Mozo, de 29 años de edad, es canterano de los Pumas y debutó con el primer equipo en el 2015. Luego de varias temporadas fue traspasado al equipo Guadalajara, en el 2022. Y en el 2024 llegó al Pachuca, pero sufrió una grave lesión que lo mantuvo lejos de las canchas.Ahora, para el Torneo Apertura 2026 está listo para debutar con La Máquina en la parcela derecha. Hay que recordar que desde la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia en el 2025, el conjunto celeste ha pasado apuros para cubrir el puesto de lateral derecho.

Y ahora ha trascendido lo del cambio de horario ante Santos Laguna, que se debe a los ajustes de las transmisiones de televisión por los juegos de América, Toluca, León y Monterrey: la final y el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup, programados justo para el domingo.

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La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026, entre @CruzAzul y @ClubSantos que estaba programado para el domingo 6 de septiembre a las 20:00hrs, ahora se disputará a las 17:00hrs del mismo día en el Estadio Banorte. pic.twitter.com/X7DLKsBRyM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 3, 2026

Con información de N+