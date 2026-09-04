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La Liga MX Anuncia Cambios para el Partido Cruz Azul vs Santos de la Jornada 7

El duelo entre La Máquina y los Guerreros pactado para el próximo domingo se recorre

Cruz Azul va por una victoria ante Santos en el Estadio BanorteCruz Azul va por una victoria ante Santos en el Estadio Banorte. Foto: Getty Images

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La Liga MX Cambia el Horario del Cruz Azul vs Santos: ¿A Qué Hora se Juega el Partido de la Jornada 7?