JAD Anuncia Corte de Agua en Matamoros por Trabajos de Mantenimiento

El suministro de agua potable en Matamoros se verá afectado debido a trabajos de mantenimiento urgente que realizará la Comisión Federal de Electricidad en su red eléctrica.

De acuerdo con la Junta de Aguas y Drenaje, la Planta Potabilizadora No. 2 permanecerá sin energía eléctrica este sábado 5 de septiembre 5:00 a 8:00 de la mañana, lo que provocará una disminución o suspensión temporal del servicio en los sectores abastecidos por esta planta.

Una vez concluidas las labores y restablecida la operación de la planta, la presión del agua comenzará a recuperarse de manera gradual a partir de las 8:00 de la mañana.

La dependencia recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante el periodo de afectación.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable: Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte, tapa bien los contenedores para evitar contaminación, utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano, si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte, al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.