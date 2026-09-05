Medio Ambiente

JAD Anuncia Corte de Agua en Matamoros por Trabajos de Mantenimiento

La dependencia recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir necesidades.

JAD Anuncia Corte de Agua en Matamoros por Trabajos de MantenimientoJAD Anuncia Corte de Agua en Matamoros por Trabajos de Mantenimiento. Foto: N+

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Corte de agua en Matamoros este sábado: la Planta Potabilizadora No. 2 estará sin energía de 5:00 a 8:00 am.

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