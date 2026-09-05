Seguridad

Detienen a Tesorera Escolar por Presunto Robo de 280 Mil Pesos en Reynosa

La mujer aseguró ante padres de familia que el recurso de las inscripciones de nuevo ingreso había desaparecido; autoridades ya investigan el caso.

Detienen a Tesorera Escolar por Presunto Robo de 280 Mil Pesos en ReynosaDetienen a Tesorera Escolar por Presunto Robo de 280 Mil Pesos en Reynosa. Foto: N+

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Tesorera escolar en Reynosa detenida tras declarar desaparición de 280 mil pesos de inscripciones. Autoridades investigan el caso.

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