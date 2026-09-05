Detienen a Tesorera Escolar por Presunto Robo de 280 Mil Pesos en Reynosa

Una mujer que se desempeña como tesorera escolar de una secundaria en Reynosa fue trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública, luego de señalar durante una reunión con padres de familia que 280 mil pesos correspondientes al pago de inscripciones de nuevo ingreso habían sido presuntamente robados.

Los hechos ocurrieron en la Secundaria Técnica número 93, ubicada en el fraccionamiento San Valentín, donde se registró la movilización de elementos de la Guardia Estatal ante la situación.

De acuerdo con lo informado, la mujer manifestó ante los padres de familia que el dinero había desaparecido, por lo que las autoridades acudieron al plantel para atender el reporte y esclarecer lo ocurrido.

Posteriormente, la tesorera fue trasladada a barandillas, donde permanecería mientras se recaba su testimonio y se determina su posible responsabilidad en los hechos.

De manera paralela, una comitiva acudió ante el Ministerio Público para presentar las denuncias correspondientes, por lo que se espera que las autoridades ministeriales inicien las investigaciones para establecer qué ocurrió con los 280 mil pesos y deslindar responsabilidades.