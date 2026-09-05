Cuatro Detenidos tras Cateo por Presunto Robo de Combustible en Santiago, NL

Cuatro personas fueron detenidas durante un cateo realizado por autoridades de la Fiscalía en un inmueble ubicado en la comunidad Los Rodríguez, en el municipio de Santiago, Nuevo León, donde fueron localizados alrededor de 20 bidones que contenían aproximadamente mil litros de presunto combustible robado.

El operativo se llevó a cabo como parte de una investigación integrada en una carpeta relacionada con el presunto robo de hidrocarburos. La movilización ocurrió en el área conocida como Los Cavazitos, cerca de un sitio identificado por habitantes como La Chueca.

De acuerdo con la información que trasciende sobre el operativo, los agentes ingresaron a un domicilio de color amarillo para realizar una diligencia autorizada por las autoridades correspondientes. Durante la intervención fueron localizados diversos recipientes que contenían hidrocarburo, por lo que el inmueble quedó bajo investigación.

Las autoridades detuvieron a cuatro personas que se encontraban en el lugar, mientras se realizaban las diligencias para determinar su posible relación con los hechos investigados.

La indagatoria estaría relacionada con el robo de combustible y con el presunto robo de algunas pipas registrado en municipios de la zona citrícola, entre ellos Linares y Montemorelos. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente detalles sobre la identidad de las personas detenidas ni se ha establecido de manera oficial su participación en dichos hechos.

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De manera extraoficial también trascendió que el inmueble presuntamente sería utilizado como una bodega para el almacenamiento y abastecimiento de combustible de procedencia ilícita. Esta versión deberá ser confirmada por las autoridades conforme avance la investigación.

La investigación permanece abierta y será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de las cuatro personas detenidas, así como el origen del combustible localizado y si existe alguna relación con los robos de pipas que son investigados en otros municipios de Nuevo León.

Con información de Vladimir Tuexi/ Noticias N+

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