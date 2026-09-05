Seguridad

Cuatro Detenidos tras Cateo por Presunto Robo de Combustible en Santiago, NL

Autoridades aseguraron cerca de mil litros de hidrocarburo durante un operativo contra el presunto huachicoleo.

Cateo en Los Rodríguez destapa presunto punto de almacenamiento de combustibleinvestigan inmueble señalado como posible centro de abastecimiento de huachicol.Foto: FGNL

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Cuatro personas fueron detenidas durante un cateo en Los Rodríguez, Santiago, donde localizaron presunto combustible robado.

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