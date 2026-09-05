Se Registra Operativo tras Presunto Asalto y Disparos en Poza Rica, Veracruz

Una intensa movilización policiaca se registró en Poza Rica, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana, debido a un presunto asalto a un empleado de una empresa distribuidora de plátano en la región.

Los hechos anteriormente descritos se registraron este viernes en el estacionamiento de un centro comercial que está ubicado sobre el kilómetro 50 de la carretera Poza Rica-Cazones al norte de la entidad.

La información obtenida revela que hombres armados presuntamente habrían despojado a un hombre de un maletín con una fuerte suma de dinero y que posteriormente huyeron en una camioneta de la propia empresa, realizando disparos al aire. De este hecho no se reportaron personas heridas.

Derivado de dicha situación, elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un fuerte operativo que se extendió a varias colonias aledañas. Posteriormente, los uniformados requisaron una camioneta con características similares en la que huyeron los presuntos, la cual se encontraba al interior de una gasolinera.

Hasta este momento no existe reporte de personas que hayan sido detenidas ni tampoco el aseguramiento de algún vehículo de manera oficial relacionado con este hecho de violencia en la zona norte de la entidad veracruzana.