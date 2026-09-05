Seguridad

Se Registra Operativo tras Presunto Asalto y Disparos en Poza Rica, Veracruz

Elementos de corporaciones policiacas realizaron diligencias de seguridad y búsqueda tras un aparente hecho de violencia y detonaciones de arma de fuego en la zona norte de la entidad veracruzana.

Se Registra Operativo tras Presunto Asalto y Disparos en Poza Rica, VeracruzUn vehículo localizado en una gasolinera fue revisada por las autoridades. Foto: Raymundo Perdomo

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Intensa movilización en Poza Rica tras asalto y disparos. Hombres armados roban maletín con dinero y huyen. Operativo en marcha, sin detenidos aún.

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