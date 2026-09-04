Problemas de Salud que Causan Plantas de Interior como las Azaleas y Aloe Vera en los Perros

En una casa, una planta puede parecer un elemento más de la decoración. Para un perro, sin embargo, una maceta al alcance es una oportunidad para morder hojas o tallos, especialmente cuando son cachorros, lo que podría causarle algunos malestares.

De acuerdo con información del Centro de Control de Envenenamiento Animal de la ASPCA, las azaleas y el aloe vera suelen ocasionar distintos problemas de salud en los perros cuando hay ingestión.

Las azaleas pertenecen al género científico Rhododendron y a la familia Ericaceae. Son utilizadas con frecuencia en trabajos de paisajismo.

La ASPCA señala que provoca vómitos, diarrea, dolor abdominal, falta de apetito, cambios en la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, debilidad y temblores.

Por su parte, el aloe vera es una planta parecida a un cactus que tradicionalmente se ha utilizado para tratar diferentes dolencias, entre ellas quemaduras, problemas de la piel, enfermedad inflamatoria intestinal y diabetes.

Debido a que es una planta común tanto en interiores como exteriores, los perros pueden entrar en contacto con ella de diferentes maneras.

Dentro de las hojas del aloe vera existen dos líquidos. El gel generalmente se considera no tóxico para los perros y es utilizado en productos tópicos para afecciones de la piel. En cambio, la savia blanca de las hojas, conocida como aloína, resulta problemática cuando es ingerida.

La planta irrita el tracto gastrointestinal cuando se ingiere o entra en contacto con el organismo.

De igual manera, ocasiona diarrea, vómitos e irritación de la boca.

FBPT