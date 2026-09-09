Catean y Clausuran Predio donde se Almacenaba Chatarra en la Ciudad de Puebla

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla catearon un inmueble donde se acumula chatarra ubicado en inmediaciones la colonia Azcárate de la ciudad de Puebla.

Alrededor de las 15:30 horas de este martes 8 de septiembre de 2026 que los elementos ministeriales arribaron en varias patrullas y se colocaron en las calles 20 Sur y 13 Oriente.

Tras arribar al sitio, los uniformados mostraron la orden de cateo e ingresaron al predio para inspeccionarlo, colocándose en los accesos para impedir ingresos y salidas de quienes se encontraban al interior.

Después de varios minutos, los cuerpos de seguridad sacaron bolsas con aparentes indicios y los subieron a una de las unidades oficiales. Tras concluir las diligencias procedieron a colocar sellos de clausura mientras continúan las investigaciones.

En otro caso, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, cateó un inmueble en Tepanco de López.

Durante el operativo, las autoridades detectaron un pozo profundo que presuntamente operaba de manera irregular y aseguraron cinco pipas, además del inmueble.

Este es el segundo operativo contra la extracción irregular de agua en Puebla en menos de 15 días, ya que a finales de agosto, un cateo en Amozoc dio como resultado seis personas detenidas y cinco pipas, además de dos tanques-pipa de 40 mil litros, asegurados.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ