Seguridad

Catean y Clausuran Predio donde se Almacenaba Chatarra en la Ciudad de Puebla

Las autoridades ingresaron al inmueble en la colonia Azcárate y tras varios minutos salieron con bolsas llenas de presuntos indicios de delitos.

Cateo Clausura Predio Almacenamiento Chatarra Calle 20 Sur 13 Oriente Colonia Azcárate PueblaCatean Predio donde Almacenan Chatarra en la Colonia Azcárate de la Ciudad de Puebla. Foto: Alberto Tejeda

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Catean y clausuran predio de chatarra en Puebla. La FGE investiga tras hallar indicios de delitos. Conoce los detalles de este operativo.

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