Seguridad

Víctimas de Fraude en Torreón Exigen Información tras Captura de Exnotario

Alfonso Serrano, representante de las personas afectadas, comentó que no han recibido ninguna actualización luego de que el acusado fuera detenido en España

Víctimas de Fraude en Torreón Exigen Información tras Captura de ExnotarioLas víctimas del fraude inmobiliario continúan a la espera de una solución por parte del Gobierno del Estado. Foto: N+

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