Víctimas de Fraude en Torreón Exigen Información tras Captura de Exnotario

Alfonso Serrano, representante de los afectados por el fraude inmobiliario en Coahuila, comentó que desde el arresto del exnotario Fernando Nicolás 'N' no se les ha informado cuál será el siguiente paso dentro del proceso. Señaló que las personas afectadas buscan mantenerse al tanto de la situación legal que enfrenta el detenido.

Explicó que los afectados continúan a la espera de una solución por parte del Gobierno del Estado, aunque reconocen la complejidad del caso y las dificultades que enfrentan las autoridades estatales para darle seguimiento.