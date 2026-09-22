Accidentes

Ataque de Abejas Causa la Muerte a Dos Perros y Deja Varios Lesionados en Veracruz

Habitantes de la congregación de Las Barrillas, denunciaron que reportaron enjambres de estos insectos sin que las autoridades de Protección Civil los retiraran

Ataque de abejas en Veracruz deja como saldo dos perros muertos y varios heridosAtaque de abejas en Veracruz deja como saldo dos perros muertos y varios heridos. Foto: N+

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Abejas atacan en Las Barrillas, causando la muerte de dos perros y lesiones a varios vecinos. Habitantes exigen la intervención de Protección Civil para evitar más incidentes

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