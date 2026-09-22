La muerte de dos caninos y lesiones en cinco personas es el saldo hasta el momento por las picaduras de abejas en la congregación de Las Barrillas en Coatzacoalcos en el sur de Veracruz.

Regina Florentino una de las afectadas dijo que el primer ataque fue contra un señor que se encontraba trabajando en una vivienda de la zona, en primera instancia lo picó una abeja y se empezaron a alborotar y el señor corrió al agua.

Señalan que elementos de Protección Civil acudieron y no hicieron nada por la falta de una escalera. El ataque de las abejas se registró en la zona de restaurantes en los últimos días.

'Vi el manchón de abejas y todas se me pegaron a mí y este todas me picaron lo que en la cabeza, el cuello las orejas. Si, pero si fácilmente. Unas 30 abejas si me picaron un cálculo'. Comentó Pedro Florentino-Afectado.

'Por cierto, mi perro y el perro de ella murieron a consecuencia de las picadoras, ya no pudimos salvarlos . Y una perrita que tengo como estaba suelta, pues sí logró salvarse'. Dijo Regina Florentino-Afectada.

Pidieron la intervención de las autoridades correspondientes. Regina Florentino comentó que esta situación es algo lamentable puesto que se encariña con los animales, y aseguran que si se hizo el llamado de auxilio a las autoridades para que realizaran el retiro de los panales, dejando muchos afectados en la zona. En la zona de ataque solo quedaron algunas áreas acordonadas.