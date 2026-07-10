Enorme Socavón en la GAM: Fuga de Agua se Está 'Comiendo' Deportivo Gertrudis Sánchez

Otro enorme socavón se abrió en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México, poniendo en riesgo al deportivo Gertrudis Sánchez, que recientemente había sido renovado.

Se trata de un gigantesco agujero de aproximadamente 8 metros de profundidad por otros 8 metros de diámetro, ocasionado por una fuga de agua del drenaje, según indicaron autoridades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ve Desde el Aire el Enorme Socavón del Deportivo Gertrudis Sánchez en la GAM

Socavón en deportivo en GAM

El socavón se abrió de nueva cuenta al interior del deportivo Gertrudis Sánchez, ubicado en Calle Norte 94, en Gustavo A. Madero.

Cabe señalar que hace 3 años, el 23 de agosto, otro socavón prácticamente se “tragó” un gimnasio de este deportivo, sin que se registraran personas lesionadas.

Ahora de nueva cuenta se abrió una oquedad, a poco de que se entregara el deportivo, pues se rehabilitaron las canchas de tenis, basquetbol y futbol, además de otros espacios.

Trabajos en el área

Ante el riesgo en la zona, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX se trasladó a la zona, la cual quedó confinada para seguridad de la ciudadanía.

Los expertos de la dependencia revisarán el tubo del drenaje y lo cambiarán para evitar mayores afectaciones. Y es que el agujero podría crecer debido a las lluvias y con ello afectar la vialidad de Norte 94.

Esta vía además fue cerrada y las autoridades llamaron a evitar transitar por el área, ante las labores de reparación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Continúa Reparación de Tubería por Socavón en Canal de Garay, Iztapalapa

SPB