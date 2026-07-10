Enorme Socavón en la GAM: Fuga de Agua se Está 'Comiendo' Deportivo Gertrudis Sánchez

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua acude al deportivo Gertrudis Sánchez para atender emergencia por enorme socavón

Así se ve desde el aire el enorme socavón que se abrió en el deportivo Gertrudis Sánchez. Foto: N+Así se ve desde el aire el enorme socavón que se abrió en el deportivo Gertrudis Sánchez. Foto: N+

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Nuevo socavón en la GAM pone en riesgo el deportivo Gertrudis Sánchez. La zona está confinada mientras se reparan daños por fuga de agua. Infórmate aquí.

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