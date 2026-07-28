UNAM Definirá Esta Semana Proceso de Ingreso 2026 tras Polémica por Exámenes
La comisión revisora propondrá opciones de caminos futuros y ahondará en la investigación de lo ocurrido para deslindar responsabilidades
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La comisión revisora propondrá opciones de caminos futuros y ahondará en la investigación de lo ocurrido para deslindar responsabilidades
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La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la UNAM formulará esta semana una recomendación para que el proceso de admisión se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y a los valores de la universidad.
Instalada en sesión permanente, la comisión propondrá opciones de caminos futuros y ahondará en la investigación de lo ocurrido con la finalidad de brindar a la institución información útil para deslindar posibles responsabilidades, dijo citado en un comunicado el dr. Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.
En el documento, la Máxima Casa de Estudios detalló que, con el objetivo de dar certeza y transparencia a la sociedad, la comisión especial comenzó a trabajar de manera inmediata con la información proporcionada por la administración, además de solicitar a diferentes instancias de la propia Universidad las evidencias que ha considerado relevantes para su análisis.
Comunicado > https://t.co/Xla3MO7qFP pic.twitter.com/uDKF8cAR6w— UNAM (@UNAM_MX) July 28, 2026
Fue la semana pasada cuando el rector Lomelí Vanegas decidió integrar una comisión técnica en la cual participarán expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.
Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección.
Mientras tanto, de forma provisional, se encuentran suspendidos los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 que debían llevarse a cabo el pasado lunes 27 de julio.
Estudiantes que lograron ingresar a la UNAM y padres de familia entregaron a las autoridades universitarias un pliego petitorio, para pedir que el resultado del examen se respete y no se repita de manera presencial.
Un grupo de funcionarios recibió el documento y pidió a los estudiantes esperar el resultado de la comisión revisora.
AMP