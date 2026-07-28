UNAM Definirá Esta Semana Proceso de Ingreso 2026 tras Polémica por Exámenes

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la UNAM formulará esta semana una recomendación para que el proceso de admisión se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y a los valores de la universidad.

Instalada en sesión permanente, la comisión propondrá opciones de caminos futuros y ahondará en la investigación de lo ocurrido con la finalidad de brindar a la institución información útil para deslindar posibles responsabilidades, dijo citado en un comunicado el dr. Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

En el documento, la Máxima Casa de Estudios detalló que, con el objetivo de dar certeza y transparencia a la sociedad, la comisión especial comenzó a trabajar de manera inmediata con la información proporcionada por la administración, además de solicitar a diferentes instancias de la propia Universidad las evidencias que ha considerado relevantes para su análisis.

¿Quiénes integran la comisión revisora?

Fue la semana pasada cuando el rector Lomelí Vanegas decidió integrar una comisión técnica en la cual participarán expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección.

Mientras tanto, de forma provisional, se encuentran suspendidos los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 que debían llevarse a cabo el pasado lunes 27 de julio.

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Estudiantes entregan pliego petitorio a autoridades de la UNAM

Estudiantes que lograron ingresar a la UNAM y padres de familia entregaron a las autoridades universitarias un pliego petitorio, para pedir que el resultado del examen se respete y no se repita de manera presencial.

Un grupo de funcionarios recibió el documento y pidió a los estudiantes esperar el resultado de la comisión revisora.

AMP