Educación

UNAM Definirá Esta Semana Proceso de Ingreso 2026 tras Polémica por Exámenes

La comisión revisora propondrá opciones de caminos futuros y ahondará en la investigación de lo ocurrido para deslindar responsabilidades

Fachada de la Rectoría de la UNAM. Foto: CuartoscuroFachada de la Rectoría de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

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