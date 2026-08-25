Incendio en Ávalos Obliga a Evacuar Vecinos Frente Clínica de IMSS 4 en Chihuahua

Un incendio se registró en una vivienda de la colonia Ávalos, en la ciudad de Chihuahua, lo que provocó una movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

El fuego comenzó en una casa ubicada sobre la calle Paseo de las Musas, tras una explosión de un tanque de gas, y posteriormente se extendió hacia varias viviendas de la zona.

Ante la propagación de las llamas, vecinos de los domicilios fueron evacuados como medida de prevención.

Residentes señalaron que la mayoría de las casas están construidas con madera, lo que favoreció la propagación del fuego.

Al sitio arribaron unidades del Cuerpo de Bomberos, así como dos cisternas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, mientras se esperaba la llegada de más unidades para atender la emergencia.

Bomberos informaron que dentro de una de las viviendas se encontraba un adulto mayor.

La emergencia ocurrió frente a la clínica número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde también se realizó una evacuación.

De acuerdo con la información proporcionada, un total de 126 personas fueron evacuadas de la clínica y algunos pacientes serían trasladados al Hospital Morelos.