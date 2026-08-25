Accidentes

Incendio en Ávalos Obliga a Evacuar Vecinos Frente Clínica de IMSS 4 en Chihuahua

El fuego alcanzó varios domicilios; personal de emergencias evacua a 126 personas de la clínica número 4 del IMSS.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Paseo de Las MusasLos hechos ocurrieron sobre la calle Paseo de Las Musas. Foto: N+

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Incendio en Ávalos obliga a evacuar a 126 personas de la clínica del IMSS en Chihuahua. El fuego, iniciado por un tanque de gas, se propagó rápidamente por casas de madera.

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