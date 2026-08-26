Sujeto Abandona Artefacto Casero y Explota en un Automóvil Estacionado en Puebla

Se registró una importante movilización policiaca en el municipio de Tehuacán, luego de la explosión de un artefacto de fabricación casera en un vehículo estacionado en la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto quien vestía sudadera y portaba gafas caminaba sobre la 8 Poniente esquina con Morelos en la colonia Constituyentes, cuando habría dejado una botella de plástico que contenía una sustancia química.

Momentos después, el artefacto explotó y provocó daños materiales en la cajuela de un automóvil color gris que se encontraba estacionado en el lugar.

Luego dejar la botella, el individuo se dio a la fuga y hasta el momento se desconoce su paradero. La detonación alertó a vecinos quienes pensaban que se trataba de la explosión de un tanque de gas por lo que dieron aviso al número de emergencias.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Policías Municipales de Tehuacán arribaron para atender el hecho; A pesar del fuerte estruendo, confirmaron que no había personas lesionadas y que los daños únicamente eran materiales.

Luego de detectar las posibles causas de esta explosión, los agentes de seguridad acordonaron el área de la calle 8 Poniente mientras se realizaban las diligencias correspondientes y realizaban acciones de mitigación de riesgos.

Las autoridades correspondientes llevan acabo las investigaciones para dar con el responsable de este hecho, el cual se presume que ya tienen identificado gracias a las cámaras de seguridad.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si el propietario del vehículo ya acudió a realizar su denuncia.

Este incidente puso en alerta a la comunidad de Tehuacán derivado al riesgo que tienen ante la creación de artefactos explosivos que pueden detonar en desenlaces fatales, por lo que solicitan a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que haya más patrullajes para salvaguardar su integridad.

Con información de N+

MCS