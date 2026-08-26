Seguridad

Sujeto Abandona Artefacto Casero y Explota en un Automóvil Estacionado en Puebla

Vecinos de la colonia Constituyentes reportaron el estruendo que dejó daños en un vehículo en la calle 8 Poniente del municipio de Tehuacán.

Explosivo en Tehuacán causa daños a automóvil.Explosivo causa daños en un vehículo en Puebla. Foto: Facebook Contrapeso Tehuacán

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Artefacto casero explota en Tehuacán, provocando daños en un auto. La policía investiga al sospechoso captado en cámaras.

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