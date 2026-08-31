Internacional

Operativo contra Futbolistas de Brasil por Posible Narcotráfico y Venta de Armas

Las acciones tienen como objetivo investigar a un grupo presuntamente vinculado con una facción criminal, con ramificaciones en varios estados

Jugadores del club Vasco da Gama de BrasilJugadores del club Vasco da Gama de Brasil. Foto: Reuters | Archivo

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Operativo 'A Tropa' sacude el fútbol brasileño: investigan a jugadores por narcotráfico. Vasco da Gama, en el centro de la polémica. Descubre los detalles de esta trama.

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