Operativo contra Futbolistas de Brasil por Posible Narcotráfico y Venta de Armas

David Corrêa da Fonseca, delantero del Vasco da Gama, conocido como DVD, fue uno de los objetivos del operativo llamado "A Tropa", por su presunta implicación en una trama de tráfico de drogas y armas en varios estados de Brasil.

Mientras que Renyer Oliveira, formado en las categorías inferiores del Santos y actualmente en el club Azuriz de Paraná, fue detenido por desacato durante las diligencias encabezadas por las fuerzas de seguridad.

La Policía de Brasil ejecutó cuatro órdenes de prisión temporal y 15 cateos en varios domicilios en los estados de Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal de Brasília y Río de Janeiro.

En Río de Janeiro, fue registrada la residencia de David Corrêa, donde fueron incautados celulares y documentos. Posteriormente, en el centro de entrenamiento del Vasco da Gama, las autoridades cumplieron una de las órdenes de registro.

El club Vasco da Gama, que la próxima semana jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe de Bogotá, no se había manifestado sobre los cateos en el centro de entrenamiento, ni tampoco sobre la supuesta participación de uno de sus jugadores en la red investigada.

Con información de EFE.

RMT