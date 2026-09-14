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Ganadores Premios Emmy 2026: Lista Completa de Shows, Series y Actores Galardonados

Premios Emmy 2026: todos los ganadores de series, actores y actrices, alfombra roja y discursos, actualizado en tiempo real.

lista-completa-ganadores-premios-emmy-2026Foto: Reuters

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La competencia en los Premios Emmy 2026 está al rojo vivo. Hacks busca cerrar su temporada final con un Emmy, mientras The Pitt lidera en drama. Sigue las actualizaciones en tiempo real.

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