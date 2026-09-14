Ganadores Premios Emmy 2026: Lista Completa de Shows, Series y Actores Galardonados

La 78 edición de los Premios Emmy se celebró esta noche en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay como conductora.

Ella es la primera mujer en presentar la gala en solitario en 15 años. La alfombra roja abrió a las 5:00 pm y la ceremonia principal inicia a las 6:00 pm (hora de Los Ángeles).

Este año la competencia estuvo especialmente reñida: The Pitt lideró las nominaciones con 25, seguida de Hacks, con 24, en su temporada final, y Widow's Bay (19). Pluribus con 18 y Beef, 16.

La Academia de la Televisión modificó su reglamento para esta edición, e incluyó la creación de la categoría Mejor Serie de Variedades (fusión de programas de entrevistas y variedades con guion). En ese rubro podría haber más de un ganador, ya que cualquier producción con 90% de votos positivos recibe estatuilla.

El número de inscritos: 110 dramas, 71 comedias, 31 series limitadas o antológicas, 34 películas para TV, 18 series de variedades y 45 programas de telerrealidad.

Ellos son los ganadores de los Premios Emmy 2026

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Kate O'Flynn por "Widow's Bay"

Mejor actriz principal en una serie de comedia

JeanSmart por "Hacks"

Mejor actor de una serie de antología

Mathew Rhys por “The Beast in Me”

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Allison Janney por "The Diplomat"

Mejor actriz en una serie dramática

Rhea Seehorn por "Pluribus"

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Stephen Root por "Widow's Bay"

Reality de competencia

"The traitors"

Mejor actor en una serie dramática

Noah Wyle por “The Pitt”

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Tom Pelphrey por "Task"

Mejor actriz en una miniserie o película de antología

Sally Field por “Remarkably Bright Creatures”.

Field, de 79 años, se convirtió en la actriz más longeva en ganar un Emmy en la categoría de mejor actriz de una miniserie o película por 'Remarkably Bright Creatures'.

La actriz, quien sumó el cuarto Emmy de su carrera profesional, subió eufórica al escenario asegurando que se sentía orgullosa de ser parte de la comunidad artística de Hollywood por más de 60 años.

Mejor actor en una serie de comedia

Matthew Rhys por “Widow’s Bay”

Mejor guión para una serie de comedia

Hiro Murai por “Widows Bay”

Mejor director en una serie de comedia

Saul Metzstein por "Slow Horses"

Mejor programa de variedades

"The Late Show" con Stephen Colbert

Mejor dirección para una serie de comedia

"Widows Bay"

El premio humanitario Bob Hope

Michael J. Fox por su lucha y activismo contra el párkinson

Mejor guión para una serie dramática

Vince Gilligan por "Pluribus"

Mejor miniserie o serie de antología

"DTF ST. LOUIS"

Mejor serie de drama

"The Pitt"

Mejor serie de comedia

"Widow's Bay"