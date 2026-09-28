Sociedad

Vientos de 50 a 59 km/h Ponen en Alerta a Siete Alcaldías de la Ciudad de México

Existe riesgo de caída de ramas, árboles y lonas, y de daños al mobiliario urbano y la vivienda

Vientos de 50 a 59 km/h Ponen en Alerta a Siete Alcaldías de la Ciudad de MéxicoFoto: Cuartoscuro / Archivo

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