Vientos de 50 a 59 km/h Ponen en Alerta a Siete Alcaldías de la Ciudad de México

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta por vientos fuertes, de entre 50 y 59 kilómetros por hora, en las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza. La alerta rige de las 16:50 a las 21:00 horas de este lunes 28 de septiembre.

La dependencia advirtió tres peligros asociados a estos vientos: caída de ramas, árboles y lonas; objetos caídos en caminos y carreteras; y daños al mobiliario urbano o a la vivienda.

Para reducir riesgos, la Secretaría recomendó a la población guardar o retirar los objetos que puedan caer, no subir a andamios, azoteas ni cornisas, y utilizar cubrebocas.

Los reportes de emergencia pueden hacerse al 911 o al 55-5683-2222.

Con información de N+.

CT