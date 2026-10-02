Localizan a Migrantes Ocultos en Camarote de Tráiler en Allende, Coahuila

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un tráiler durante un punto de inspección instalado sobre la carretera federal 57, en el municipio de Allende, Coahuila.

Durante la revisión del tráiler, con número económico R161, los elementos utilizaron un sistema de inspección mediante rayos gamma, con el que detectaron la presencia de personas en el área del camarote.

Tras realizar una inspección física, fueron localizados tres migrantes que viajaban ocultos dentro de la unidad. El conductor del tráiler fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

El tráiler y las tres personas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Piedras Negras, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará las acciones legales que procedan ante un juez federal.