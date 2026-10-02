Seguridad

Localizan a Migrantes Ocultos en Camarote de Tráiler en Allende, Coahuila

El chófer de la unidad fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal

Localizan a Migrantes Ocultos en Camarote de Tráiler en Allende, CoahuilaEl tráiler fue asegurado en un punto de inspección sobre la Carretera Federal 57. Foto: N+

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