¿A qué Distancia se Encuentra la Tormenta Tropical Amanda de Cabo San Lucas?

El ciclón no representa riesgo para costas mexicanas y continuará con la intensidad actual hasta el sábado 6 de junio, cuando comenzará a debilitarse

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Se Forma la Tormenta Tropical Amanda en el Pacífico, la Primera de la Temporada 2026

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Amanda, el primer ciclón del Pacífico, sigue alejándose de México. A 2,420 km de Cabo San Lucas, no es una amenaza. Conoce su evolución hasta el 8 de junio.

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Trayectoria Tormenta Tropical Amanda: ¿A Qué Distancia se Encuentra de Cabo San Lucas Hoy?