¿A qué Distancia se Encuentra la Tormenta Tropical Amanda de Cabo San Lucas?

La tormenta tropical Amanda, el primer ciclón de la temporada en el Pacífico, continúa alejándose de costas mexicanas, sin representar mayor riesgo para el país, según informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En 10 horas, Amanda se distanció 54 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur, tomando como referencia el centro del fenómeno meteorológico.

A las 11:00 horas de este miércoles 3 de junio, la tormenta tropical se localizaba a 2,375 kilómetros al oeste-suroeste del centro turístico.

Para las 21:00 horas, el centro de Amanda se ubicó a 2,429 km del mismo punto, indicó el SMN.

En su última actualización, el ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 km/h.

El centro de la #TormentaTropical #Amanda se localiza a 2,429 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur.



Debido a su distancia y trayectoria, no generará efectos en el país. pic.twitter.com/PeALMXFge7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 4, 2026

"Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México", reiteró la Comisión Nacional del Agua.

¿Cuál será la evolución de Amanda?

Con base en el pronóstico de trayectoria del SMN, la tormenta tropical Amanda permanecerá sobre aguas abiertas del Pacífico durante el resto de la semana.

Seguirá desplazándose hacia el oeste-noroeste, manteniéndose lejos de las costas mexicanas.

La proyección indica que continuará como tormenta tropical al menos hasta el sábado 6 de junio, cuando comenzará a debilitarse.

Posteriormente, entre el 7 y 8 de junio, perderá sus características tropicales y se convertirá en un sistema postropical o remanente, con una disminución gradual de sus vientos.

De ahí que seguirá con la intensidad actual para el 3, 4, 5 y 6 de junio, y para el domingo ya tendrá menor magnitud, siempre lejos del país, hasta disiparse el lunes 8 de junio.

ASJ