Destituyen a Famoso Sacerdote Exorcista tras Comentar que Ovnis Son del Demonio

El arzobispo católico de Washington, D.C., el cardenal Robert McElroy, destituyó a Stephen Rossetti, famoso sacerdote exorcista de la arquidiócesis después de que hiciera comentarios públicos en los que insinuaba que los avistamientos de los FANI (Fenómeno Anómalo No Identificado) conocidos popularmente como OVNIS, eran obra del demonio.

The Archdiocese of Washington announced today that Robert Cardinal McElroy has removed Monsignor Stephen Rossetti, a priest of the Diocese of Syracuse, NY, as an exorcist of the Archdiocese of Washington, and ended all affiliation between the archdiocese and the Saint Michael… — Catholic Archdiocese of Washington, DC (@WashArchdiocese) June 3, 2026

McElroy afirmó que la arquidiócesis también rompía cualquier vínculo con el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, la organización sin fines de lucro con sede en Washington que encabezaba el sacerdote, monseñor Stephen Rossetti.

Vinculan a los OVNIS con la presencia demoníaca

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El arzobispo señaló que las declaraciones de Rossetti, "que vinculan a los FANI con la presencia demoníaca y el reciente uso de redes sociales por parte del Centro socavan gravemente la enseñanza de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo".

Sacerdote habla de los FANI

"Aquí hay un riesgo", publicó Rossetti el 29 de mayo en un video en Facebook en el que habló de los avistamientos de ovnis y la existencia de extraterrestres.

"Como exorcista, quería advertir sobre ese peligro. Y es que a los demonios les gusta esconderse. No quieren que sepamos lo que están haciendo porque son más eficaces cuando no nos damos cuenta".

"En cierto modo, meterse en tu cabeza y, ya sabes, manipular cosas en el mundo para influirnos a hacer el mal", añadió. "En lo personal, creo que muchos, o incluso la mayoría, de estos avistamientos de ovnis son en realidad demonios".

Rossetti también comentó que hay personas que pueden ser buenos católicos y creer que hay vida en otros planetas, aunque él no cree que haya vida en otros lugares.

En un comunicado publicado en el sitio web del centro, Rossetti dijo que estaba triste por la medida de la arquidiócesis.

"Pido perdón por cualquier forma en que no haya sido fiel a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, particularmente en el video citado sobre ‘los extraterrestres y lo demoníaco'", destacó.

"Creo que es de suma importancia ser obediente a la Iglesia y seguiré esforzándome por someter todo lo que hago y al Centro a esa obediencia".

Rossetti, quien tiene más de 148 mil seguidores en Instagram, es un destacado psicólogo además de exorcista. Su centro se ha especializado en sanación.

HVI