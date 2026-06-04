Destituyen a Famoso Sacerdote Exorcista tras Comentar que Ovnis Son del Demonio

Stephen Rossetti tiene más de 148 mil seguidores en Instagram, es un destacado psicólogo además de exorcista

Destituyen a Famoso Sacerdote Exorcista tras Comentar que Ovnis Son del DemonioDestitución del padre Steven Rossetti, famoso exorcista. Foto: X @tomap_dayo

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El sacerdote dijo que estaba triste por la decisión del arzobispo católico de Washington, D.C., el cardenal Robert McElroy

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