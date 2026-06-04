Un incendio en una bodega frente al mercado de Jamaica de la Ciudad de México movilizó la noche de este miércoles 3 de junio de 2026 a los servicios de emergencia, que trabajaron para confinar las llamas.

A las 22:3o horas, se informó que el fuego fue controlado y se evacuó a 150 residentes de inmuebles aledaños a la bodega, mientras se realizan labores de enfriamiento. Una persona resultó herida tras ser golpeada con un estructura, pero sin mayor riesgo.

"Únicamente un trabajador resultó lesionado tras sufrir una caída al interior del inmueble. La persona recibió atención médica inmediata en el lugar y no requirió traslado hospitalario", indicó el gobierno de la CDMX.

Elementos del cuerpo de bomberos de la capital del país se dirigieron a la zona para verificar la situación. Fueron apoyados por pipas de agua de diversas alcaldías y de la Guardia Nacional.

"Reporto un 50 por ciento de avance en la extinción del fuego. En el lugar continuamos laborando con 9 células de bomber@s y 16 unidades", indicó Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los bomberos capitalinos.

Para las 22:30 horas se informó un avance del 70% en la extinción del fuego, pues los equipos de emergencia ingresaron al inmueble por distintos frentes, incluido el techo de la estructura, lo que permitió atacar el fuego de manera simultánea desde varios puntos y avanzar gradualmente en su control.

¿Qué se quemó?

En redes sociales comenzaron a circular videos del incendio, que levantaba una enorme columna de humo negro que se alcanzaba a ver a la distancia.

Myriam Urzúa, titular de Protección Civil, dijo que se quemó un centro de almacemamiento de cerámica, vidrio y cartón, pero igual se hallaron solventes. Se trata de una bodega perteneciente a la empresa Tres Guerras.

"Por el tipo de cosas que se embodegaba, esto demora un poquito más en llegar al corazón mismo de la bodega", dijo a N+.

"Es importante mencionar que no existe riesgo para la población", agregó la funcionaria en su cuenta de X.

Previamente, Pérez Cova, dijo que el incendio se registraba en una fábrica ubicada en la colonia Jamaica, pero luego rectificó y dijo que es en una bodega.

"Realizamos labores de extinción y contención del fuego en una bodega contigua al mercado de Jamaica", añadió el Jefe Vulcano.

Apuntó que en el sitio había artículos de paquetería y cartón. Igual se localizaron diversos insumos para embalaje.

Cerca de las 21:00 horas, las llamas continuaban extendiéndose con fuerza. El tráfico en la zona estaba paralizado para dar paso a los vehículos de emergencia.

El incendio ocurrió en Guillermo Prieto, esquina con privada Guillermo Prieto, a media cuadra de Viaducto, en la alcaldía Venustiano Carranza

Al momento, no se tiene reporte de personas afectadas por este incendio.



Como medida de seguridad, se realizó la evacuación de 120 personas aledañas. Continuamos trabajando. pic.twitter.com/soFbjRUIw1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 4, 2026

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil informó que equipos de atención de emergencias trabajan en el control de la emergencia.

Un herido y bomberos afectados

Juan Manuel Pérez Cova dijo en entrevista para N+ que el incendio dejó un lesionado.

El fuego se encuentra en estado de confinamiento.

En tanto que Urzúa confirmó a las cámaras de N+ que 120 personas fueron evacuadas debido a la intensidad del fuego. Posteriormente, se indicó que 30 vecinos más habían sido desalojados.

"Como medida preventiva, fueron evacuadas 150 personas que habitan en viviendas ubicadas en los alrededores de la bodega", indicaron las autoridades de CDMX.

Urzúa Venegas detalló que los equipos de emergencia trabajan en distintos puntos para enfriar los costados del inmueble y evitar que el fuego se propague hacia predios contiguos, se agregó en un boletín.

Dos bomberos igual resultaron con algunas afectaciones.

CNPC pide no acercarse a la zona

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México (CNPC) solicitó a la población no acercarse a la zona, respetar el perímetro de seguridad y permitir el paso de unidades de emergencia.

"Al momento, no se reportan personas lesionadas ni evacuaciones. Información en desarrollo", añadió en una tarjeta informativa.

Aunque la información fue actualizada minutos después por autoridades capitalinas.

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil dijo que tan pronto como terminen las labores de los bomberos ingresará personal de la Fiscalía de la CDMX para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas del incendio.

AMP y ASJ