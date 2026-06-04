Controlan Incendio en Bodega Frente a Mercado de Jamaica; Evacuan a 150 Vecinos

El fuego ya fue controlado y se desalojó a vecinos como medida preventiva, mientras bomberos realizan labores de enfriamiento; una persona resultó lesionada

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Protección Civil Reporta 30% de Control en Incendio Frente al Mercado de Jamaica

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Emergencia en CDMX: incendio en bodega cerca del mercado de Jamaica. Un herido y 120 evacuados. Protección Civil pide no acercarse. Sigue las actualizaciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+