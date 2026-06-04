Registran Cierre Total en Autopista Lagos de Moreno–San Juan de los Lagos; Esto se Sabe

Se reporta el cierre total de ambos carriles en la autopista Lagos de Moreno–San Juan de los Lagos, a la altura del kilómetro 104, en dirección de San Juan de los Lagos hacia Jalostotitlán

Cierran ambos carriles de autopista Lagos de Moreno – San Juan de los LagosFoto: Protección Civil y Bomberos

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Se reporta el cierre total de ambos carriles en la autopista Lagos de Moreno–San Juan de los Lagos, a la altura del kilómetro 104, en dirección de San Juan de los Lagos hacia Jalostotitlán

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