Registran Cierre Total en Autopista Lagos de Moreno–San Juan de los Lagos; Esto se Sabe

Dan a conocer el cierre total en la autopista Lagos de Moreno–San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco

Se reporta el cierre total de ambos carriles en la autopista Lagos de Moreno–San Juan de los Lagos, a la altura del kilómetro 104, en dirección de San Juan de los Lagos hacia Jalostotitlán.

El cierre total de ambos carriles se mantiene debido a las maniobras de atención tras un incidente carretero en la zona. Se trató de la volcadura de una pipa con dos autotanques cargados con turbosina.

El vehículo quedó volcado a un costado de la vía, lo que ocasionó inicialmente el bloqueo de un carril en sentido de San Juan de los Lagos hacia Guadalajara.

¿Qué recomendaciones se emitieron por el cierre vial en la zona?

Se recomienda evitar el área y utilizar como ruta alterna la carretera libre federal 80. Asimismo, se pide atender las indicaciones de las autoridades y conducir con precaución.

De igual manera, se reiteró el uso de la aplicación Jalisco Alerta como herramienta de información para recibir actualizaciones en tiempo real sobre emergencias y afectaciones viales en el estado.