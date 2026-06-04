El momento en un coyote atacó a un gato quedó registrado por una cámara de seguridad. Los hechos habrían ocurrido durante la noche de este martes 2 de junio de junio en calles de la colonia Las Lomas, en el municipio de García, Nuevo León.

Fue durante la tarde de este miércoles 3 de junio cuando vecinos de las calles Cumbres Madeira y Bosque Romano compartieron este video a la redacción de N+ Monterrey. En las imágenes se puede observar como un coyote se encuentra acechando a un gato que se encuentra frente a un automóvil, quien tras descuidarse terminó siendo atacado por este animal.

Ante esta situación, vecinos denunciaron que estos ataques han ocurrido en más de una ocasión. Según testigos, los coyotes han acechado a más gatos y varios perros de distintas tallas, por lo que han pedido a los residentes de este punto mantener a sus mascotas al interior de sus hogares para evitar que se convierten en una víctima más.

Vecinos esperan ayuda ante ataques de coyotes

Hasta el momento ninguna autoridades ha brindado alguna declaración al respecto, por lo que se espera que sea durante los próximos días cuando el departamento de Parques y Vida Silvestre acuda a esta colonia para atender a los vecinos afectados y tratar de localizar a estos coyotes.

Para evitar que se sigan registrando estos avistamientos, se recomienda no alimentar a los animales y no tratar de tener contacto con ellos, además de llamar a los número de emergencia para que realicen las labores correspondientes y evitar que se registren accidentes.