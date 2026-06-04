Video: Coyote Ataca a Animales Domésticos en Colonia Las Lomas en García, Nuevo León

Vecinos de la colonia Las Lonas reportaron varios ataques a perros y gatos por parte de algunos coyotes

Ataque coyoteFoto: Vecinos Las Lomas

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Coyote captado atacando a un gato en Las Lomas, García. Vecinos preocupados buscan soluciones mientras esperan respuesta de autoridades. ¿Cómo proteger a tus mascotas?

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