Sentencian a 8 Años a Dos Policías por Falsificar Información de Detenido en Cadereyta, NL

Los elementos habrían falsificado información de una persona detenida en 2021 en el municipio de Cadereyta

Policías detenidosFoto: FGR

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Justicia en Cadereyta: Policías condenados por alterar datos de un arresto en 2021. ¿Qué pasará con el detenido?

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