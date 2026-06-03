Dos elementos de la Policía de Cadereyta, Nuevo León, fueron sentenciados a ocho años de prisión luego ser encontrados como culpables en el delito de falsedad de información, así como en otros delitos cometidos contra una persona detenido y contra la administración de justicia.

Los elementos sentenciados fueron identificados como José “N” y César “N”, quienes habrían detenido a un hombre durante el mes de octubre del 2021. Tras arrestar al sujeto, los policías lo pusieron a disposición de la Fiscalía Federal, a quienes les comentaron que la personas portaba algunas dosis de metanfetaminas, marihuana, un arma de fuego y algunos cartuchos abastecidos.

Tras esta detención, agentes del Ministerio Público llevaron a cabo las investigaciones correspondientes. Fue en ese momento cuando las autoridades detectaron varias irregularidades en la declaración brindada, por lo que llegaron a la conclusión de que los policías del municipio de Cadereyta había alterado la información tras arrestar al sujeto.

Multan y sentencian a policías por falsificar información

Ante esta situación, ambos elementos de seguridad fueron arrestados y juzgados por los delitos de falsedad y abuso de autoridad. Fue un juez quien encontró a los policías como culpables, por lo que fueron sentenciados a ocho años de prisión. Los policías también deberán pagar 200 días de multa, mismos que corresponden a la cantidad de 17 mil 376 pesos.

Hasta el momento se desconoce que habría ocurrido con la persona que había sido detenida por elementos sentenciados, por lo que se espera que sea durante los próximos días cuando se revelen más detalles sobre este caso. La corporación de la Policía de Cadereyta no ha brindado alguna declaración al respecto.