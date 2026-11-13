Internacional

¿Qué Está Pasando en Estados Unidos Hoy? Así la Situación Actual en Aeropuertos

Se suspendió toda actividad terrestre en los aeropuertos de Estados Unidos y eso significa que no hay vuelos

Qué pasó en Estados Unidos hoy 13 de noviembre 2026 así la situación en aeropuertos y los vuelosSe detuvo la actividad en el espacio aéreo de Estados Unidos. Foto: Reuters
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