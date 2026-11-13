¿Qué Está Pasando en Estados Unidos Hoy? Así la Situación Actual en Aeropuertos

Muchos vuelos se encuentran suspendidos en Estados Unidos y eso genera preocupación, dada la cantidad de gente que quiere viajar, por eso acá te decimos qué está pasando en los aeropuertos del país norteamericano hoy viernes 13 de noviembre 2026.

La suspensión de vuelos causa mucha intriga, por eso en una nota ya te contamos si dicho retraso afecta los viajes procedentes desde México y cómo se puede verificar el estatus de los vuelos que salen del AICM (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aeropuertos de Estados Unidos Paralizados: Así Luce el Tráfico Aéreo Tras Pausa de Vuelos

¿Qué está pasando en los aeropuertos de Estados Unidos hoy?

La Administración Federal de Aviación ordenó que se suspenden los vuelos en Estados Unidos que están por despegar, es decir, que se encuentran en tierra. Esto se debe a circunstancias extraordinarias aún no reveladas, pero la FAA asegura que "todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso".

Todos los vuelos internacionales que ya están en marcha y con dirección a cualquier aeropuerto de Estados Unidos se mantienen, pero su aterrizaje se gestionará caso por caso. Al respecto, el Secretario de Seguridad Nacional de EUA, Markwayne Mullin, declaró que la suspensión de despegues se debe a un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo.

"Tenemos la posibilidad de comunicarnos a cierto nivel, pero los sistemas están saturados. Todavía no sabemos cuánto va a durar. Solo estoy pensando esto en general. Si tengo a un ser querido en el aeropuerto, va a tomar un tiempo para que todos los aviones puedan retomar su rumbo, Todos están a salvo, nadie debe temer, el publico no debe estar asustado... No se puede descartar nada en este momento".

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¿Qué vuelos en Estados Unidos están cancelados hoy?

Todos los vuelos en tierra que están por despegar en Estados Unidos están suspendidos durante la tarde de este viernes 13 de noviembre y hasta nuevo aviso. Se espera que con el paso del tiempo la FAA Estados Unidos brinde una actualización, pues la situación puede tardar varias horas, según lo declarado por Markwayne Mullin.

Hasta el momento se reportan alrededor de 7 mil 800 vuelos afectados, aunque eso no significa que no vayan a realizarse, simplemente que la mayoría se encuentran retrasados y algunos cancelados.