¿Suspensión de Despegues en EUA Afecta a los Vuelos Procedentes Desde y Hacia México?

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes suspender todos los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos por circunstancias extraordinarias y razones de seguridad; la restricción comenzó alrededor de las 14:54 horas, tiempo del centro de México.

La medida surgió tras un problema de comunicaciones que afecta a los centros de control de tráfico aéreo de ruta, según informó la propia agencia.

La FAA estableció que las llegadas internacionales serán evaluadas individualmente, por lo que no existe una cancelación automática de todos los viajes hacia territorio estadounidense.

En la práctica, los vuelos que salen de México rumbo a Estados Unidos no están suspendidos, pero su llegada queda sujeta a la decisión de las autoridades y puede sufrir desvíos o demoras. Los vuelos que ya estaban en el aire podrán aterrizar.

La parte más problemática para los viajeros mexicanos durante esta restricción es el regreso. Como la orden detiene las salidas desde aeropuertos de Estados Unidos, los vuelos procedentes de ese país hacia México que no hayan despegado permanecen en tierra, con el consecuente efecto en conexiones y cadenas de itinerarios. Esta es una consecuencia directa de la orden.

Al consultar la primera página de la tabla de salidas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), los vuelos a Houston (United UA2248 y Aeroméxico AM470), Miami (American AA505), Minneapolis/St. Paul (Delta DL605) y Chicago (United UA474) figuraban como “cerrado”, mientras que el DL624 a Nueva York aparecía “a tiempo”.

En esa página no había vuelos marcados como cancelados. El estatus “cerrado” normalmente indica que el abordaje terminó, pero no confirma que la aeronave haya despegado, y la tabla solo refleja un momento y un tramo de horarios, por lo que cambia con rapidez.

En una tarjeta informativa, el AICM señaló que los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones.

Por ello, recomendó a las personas pasajeras con vuelos programados entre el AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario.

"La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y a sus repercusiones en las operaciones aéreas", añadió el aeropuerto capitalino.

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