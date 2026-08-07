Alcalde de Naco, Sonora, Espera Dictámenes Médicos y Ambientales tras Derrame de Químico

En las últimas dos semanas, aproximadamente 15 personas han acudido a revisión médica a la unidad de salud en Naco, Sonora, posterior al accidente del tren que derivó en el derrame de hidrosulfuro de sodio, ocurrido en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, mencionó el alcalde José Lorenzo Villegas Vázquez.

"Estamos hablando de aproximadamente 15 personas, en estas casi dos semanas ha habido personas que van y se han revisado por un dolor de cabeza, náuseas, pero han sido dadas de alta muy rápido. No hay personas hospitalizadas ahorita y lo estoy checando en los hospitales y por medio de la Secretaría de Salud”. José Lorenzo Villegas Vázquez, Alcalde de Naco

El alcalde dijo que se tiene conocimiento del caso de una persona hospitalizada en Nogales, pero que no se ha determinado un diagnóstico que indique que efectivamente fue derivado por el derrame.

Brigada de la Secretaría de Salud en Sonora acudió a Naco tras el derrame

Ante los reportes informó que hubo presencia de una brigada de la Secretaría de Salud del Estado.

“Vino una brigada de la Secretaría de Salud del Estado, de doce profesionales de la salud con tres ambulancias, estuvieron en el ejido todo el día, anduvieron en los ranchos recorriendo y no vieron mayor problema y se fueron, solo duraron un día”. José Lorenzo Villegas Vázquez, Alcalde de Naco

El funcionario resaltó que se encuentran a la espera de los dictámenes médicos y ambientales definitivos por parte de las autoridades, para determinar si existen daños.