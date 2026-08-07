Accidentes

Alcalde de Naco, Sonora, Espera Dictámenes Médicos y Ambientales tras Derrame de Químico

El alcalde del municipio de Naco en Sonora, informó que se encuentran a la espera de los dictámenes médicos y ambientales por parte de las autoridades para determinar si existen daños, tras derrame.

Alcalde de Naco Espera Dictámenes Médicos y Ambientales tras Derrame de Hidrosulfuro de SodioAlcalde de Naco Espera Dictámenes Médicos y Ambientales tras Derrame de Hidrosulfuro de Sodio. Foto: Profepa

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Alcalde de Naco espera dictámenes tras derrame de hidrosulfuro de sodio por accidente de tren en el ejido Cuauhtémoc.

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