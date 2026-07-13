Turista Sinaloense Fallece Ahogado en Playas de San Luis Río Colorado en Sonora

Un turista originario del estado de Sinaloa falleció la tarde del domingo tras ahogarse en las playas del Golfo de Santa Clara, en el municipio de San Luis Río Colorado, luego de que los intentos por reanimarlo resultaran infructuosos.



La víctima fue identificada como Rubén, de 53 años de edad y, de acuerdo con los primeros reportes, personas que se encontraban en el lugar solicitaron auxilio al observar que el hombre tenía dificultades para mantenerse a flote en el mar.

Paramédicos intentaron reanimarlo pero fue declarado sin signos vitales

Al sitio acudieron paramédicos, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos; sin embargo, el hombre no respondió a la atención prehospitalaria y fue declarado sin signos vitales.



Posteriormente, autoridades municipales resguardaron el área mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar con exactitud las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.