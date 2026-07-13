Turista Sinaloense Fallece Ahogado en Playas de San Luis Río Colorado en Sonora

Un turista originario de Sinaloa falleció la tarde del domingo tras ahogarse en las playas del Golfo de Santa Clara en San Luis Río Colorado, Sonora.

Turista Sinaloense Fallece Ahogado en Playas de San Luis Río Colorado en SonoraFoto: Archivo N+

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Un día de playa termina en tragedia: turista de Sinaloa fallece ahogado en San Luis Río Colorado. Las autoridades investigan las circunstancias del incidente.

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