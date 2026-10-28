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Activan Alerta Púrpura esta Noche en CDMX por Tormenta Severa con Granizo

Hay tres avisos por lluvias fuertes esta noche en la CDMX en distintas alcaldías

Diversos puntos de la ciudad quedaron inundados. Foto: CuartoscuroDiversos puntos de la ciudad quedaron inundados. Foto: Cuartoscuro
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Activan Alerta Púrpura por Fuerte Lluvia en CDMX Hoy: Lista de Alcaldías Afectadas por Tormenta con Granizo | N+