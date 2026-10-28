Activan Alerta Púrpura esta Noche en CDMX por Tormenta Severa con Granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIPRC) de la Ciudad de México activó la Alerta Púrpura por persistencia de lluvias fuertes para la noche de este martes 27 de octubre 2026.

"Se activa Alerta Púrpura por persistencia de lluvias fuertes para la noche del martes 27/10/2026 en la demarcación: Benito Juárez".

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Por lo anterior, se recomienda no cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua; caminar sobre puentes y banquetas, así como ayudar a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

En tanto, también hay Alerta Naranja para la noche de este martes en las demarcaciones: Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Y Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para hoy en las alcaldías: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza.

La fuerte lluvia de esta noche ha dejado varios puntos afectados en la alcaldía Benito Juárez, donde hay Alerta Púrpura, entre ellas, las colonias Del Valle, Narvarte Poniente, Santa Cruz Atoyac.

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Negocios se vieron afectados en Félix Cuevas.

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