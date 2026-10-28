Resultados Sorteo Mayor 4033: Lista de Ganadores y Premios de la Lotería Nacional Hoy

Esta podría ser tu oportunidad de convertirte en el próximo millonario en México, la Lotería Nacional celebra este martes el Sorteo Mayor 4033 que entrega una bolsa acumulada de 66 millones de pesos.

Para ganar el Premio Mayor de 21 millones de pesos, debiste comprar tres series de billetes (es decir, 60 cachitos del Sorteo Mayor 4033), mientras que sí solo compraste un boleto participas por ganar hasta 350 mil pesos.

El sorteo de este martes rinde homenaje al cuarto aniversario de Financiera para el Bienestar (Finabien) y el 20 aniversario del Museo del Telégrafo, y forma parte del Calendario de la Lotería Nacional de Octubre 2026.

La Lotería Nacional dedicó su Sorteo Mayor de este martes al 4to aniversario de Financiera para el Bienestar. Foto: Lotería Nacional.

¿A qué hora ver en vivo el Sorteo Mayor 4033 de la Lotería Nacional?

Si compraste un cachito o serie y quieres saber si tu número resultó ganador, puedes seguir la ceremonia de premiación en directo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal).

Será en punto de las 20:00 horas cuando los Niños Gritones de la Lotería Nacional den a conocer a los ganadores del sorteo de este martes.

En ese momento se anuncian los 466 Premios Directos que se entregan por este tipo de sorteo.

Lista de Números Premiados en la Lotería Nacional Hoy 27 de Octubre 2026

En este apartado hallarás el listado completo con los números que resultaron premiados. Si compraste "cachito" no olvides tener a la mano los dígitos de tu boleto, para comprobar si estás entre los próximos ganadores de México.

Recuerda que quien haya adquirido tres series del sorteo puede ganar el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

Si compraste un billete para la lotería nacional del pasado martes, pero no tuviste oportunidad de consultar los resultados del Sorteo Mayor 4032, aquí puedes conocer si tú número estuvo entre los premiados de la velada.

El número 43680 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 52843 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 26755 obtiene premio de 900, 000.

El número 07002 obtiene premio de 240, 000.

El número 04801 obtiene premio de 240, 000.

El número 10192 obtiene premio de 240, 000.

El número 09010 obtiene premio de 240, 000.

El número 41950 obtiene premio de 120, 000.

El número 47067 obtiene premio de 120, 000.

El número 38779 obtiene premio de 120, 000.

El número 40263 obtiene premio de 120, 000.

El número 50155 obtiene premio de 120, 000.

¿Qué comprar para ganar el Premio Mayor de $21 millones de la Lotería Nacional?

Si estás pensando en aumentar tu apuesta para el próximo Sorteo Mayor, a continuación te explicamos cuánto debes invertir.