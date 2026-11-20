Habitantes de Ciudad Obregón reportaron en redes sociales un aumento en la presencia de ratas en calles de distintas colonias, donde los roedores han comenzado a introducirse en los automóviles y ocasionar daños en sus componentes.

A través de grupos en Facebook, vecinos de los sectores Casa Blanca y Monte Carlo compartieron su preocupación por esta situación. Una residente señaló que desde hace varios días ha encontrado huellas y excremento de ratas en el cofre de su vehículo, además de daños en cables y piezas de plástico.

En la publicación, la persona explicó que, aunque ha colocado veneno para combatir a los roedores, estos continúan apareciendo en los alrededores de su vivienda, principalmente en la cochera.

Ante esta problemática, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, informó que el Ayuntamiento ha colaborado con las autoridades sanitarias mediante la aportación de entre mil y mil 500 trampas para ratas.

“Hemos colaborado con los que nos han pedido apoyo, con algunas medidas, incluyendo la aportación de trampas para ratas”, compartió en conferencia de prensa esta mañana.

Durante el evento, también señaló que la atención del problema corresponde a la Jurisdicción Fitosanitaria, mientras que el gobierno municipal participa con apoyos cuando estos son solicitados.

Lamarque consideró que una de las posibles causas de la proliferación de roedores podría estar relacionada con terrenos agrícolas que dejaron de cultivarse durante un tiempo, los cuales habrían propiciado espacios para su anidación.

Asimismo, llamó a la población a mantener limpios sus patios para evitar condiciones que favorezcan la presencia de estos animales.