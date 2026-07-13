Danna se Une a Belinda y Mariana Treviño en 'Mentiras: All Stars': Fechas, Boletos y Ciudades

Danna, Belinda y Mariana Treviño encabezan Mentiras All Stars. Checa fechas en CDMX, Monterrey y Guadalajara, y cuándo inicia la preventa.

mentiras-all-stars-danna-belinda-mariana-trevino-fechas-boletosFoto: GettyImages

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Danna se suma al elenco de lujo de Mentiras: All Stars junto a Belinda y Mariana Treviño. Vive este espectáculo en CDMX, Monterrey y Guadalajara. Preventa del 20 al 22 de julio.

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