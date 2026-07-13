Danna se Une a Belinda y Mariana Treviño en 'Mentiras: All Stars': Fechas, Boletos y Ciudades

Mentiras: All Stars confirmó la incorporación de Danna a su elenco de lujo, uniéndose a Belinda y Mariana Treviño en una edición especial del musical que rendirá homenaje a los éxitos ochenteros del pop en español. La producción anunció tres fechas en México, Monterrey y Guadalajara para septiembre y octubre.

¿Qué es Mentiras All Stars?

A diferencia de la puesta en escena tradicional de Mentiras, el musical, esta versión especial reúne a artistas de amplia trayectoria mediática para interpretar a los personajes principales:Lupita, Yuri, Daniela y Dulce, dentro de un formato que funciona más como concierto interactivo que como obra teatral convencional. El montaje conserva la esencia de la historia, pero con menos diálogos y mayor peso musical, pensado para que el público cante clásicos como "Él me mintió", "Mudanzas" y "De mí enamórate".

Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño

La gran sorpresa de esta temporada es la llegada de Danna al elenco, quien compartirá escenario con Belinda, quien ha dado vida a Daniela, y Mariana Treviño, reconocida por su interpretación de Lupita.