Un Minuto de Silencio para Solar II, Ídolo del Ring Fallecido a los 66 Años

Hay luto y tristeza en el mundo de la lucha libre. El gladiador Solar II, cuyo nombre verdadero es Pedro Buenrostro Gómez, falleció a los 66 años de edad. La noticia fue dada a conocer por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la confirmó su hermano Solar.

En la función dominical del Consejo Mundial de Lucha Libre, el maestro de ceremonias le rindió un sencillo pero emotivo mensaje, mientras en las pantallas aparecía la imagen del gladiador con su clásica máscara roja: "El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del Sr. Pedro Buenrostro, Solar II. La Arena México lo despide con un minuto de aplausos".

También su hermano, el luchador Solar, hizo patente la tristeza por el deceso de Solar II con las siguientes palabras: “Con profundo pesar y un inmenso dolor, comunicamos el fallecimiento de Pedro Buenrostro, Solar Segundo, querido hermano, familiar y amigo”.

En ese mismo sentido añadió: “Quien hoy comparte esta noticia tiene el dolor y el privilegio de haberlo tenido como hermano, y desea hacer extensivo este sentimiento a toda su familia, así como a sus amigos y a todas las personas que lo conocieron, lo apreciaron y compartieron momentos importantes de su vida”.

De igual modo expresó: “En estos momentos de profunda tristeza, nos quedan los recuerdos, las historias compartidas, el cariño y la huella que Pedro dejó en cada una de las personas que tuvieron la fortuna de conocerlo”.

“A toda su familia, amigos y seres queridos, compartimos nuestro dolor y les enviamos un abrazo lleno de cariño y solidaridad. Que descanse en paz. Con profundo amor y tristeza, su familia”, finalizó el mensaje aunque no se especificaron las causas del deceso.

Nacido en Zacoalco de Torres, Jalisco, el 10 de octubre de 1959, Pedro Buenrostro Gómez tuvo como maestro al Diablo Velasco, antes de debutar en el ring y convertirse en una de las figuras de la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL), que hoy es conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Solar II vivió sus mejores momentos en las décadas de los 80 y 90, tanto en solitario como en combates de pareja junto a su hermano Solar. Y fue hasta el 2002 que perdió la máscara luego de una batalla épica ante Súper Kendo. Al finalizar se despojó de la tapa y reveló su nombre: Pedro Buenrostro Gómez, quien ahora descansa en paz.

Con información de N+