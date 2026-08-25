Deportes

Un Minuto de Silencio para Solar II, Ídolo del Ring Fallecido a los 66 Años

Solar II brilló en las décadas de los años 80 y 90 en solitario y también en dueto, junto a su hermano Solar

En la Arena México el público despidió de manera muy emotiva al enmascarado Sola II.En la Arena México el público despidió de manera muy emotiva al enmascarado Sola II. Foto: CMLL

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El mundo de la lucha libre está de luto: fallece Solar II, leyenda del CMLL, a los 66 años. Descubre su historia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+