Blue Demon Jr. Revela sus Planes de Retiro Luego de su Gira de Despedida

Una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana está a punto de decirle adiós a los cuadriláteros. Blue Demon Jr., heredero de una de las máscaras más importantes e imponentes del circuito, pondrá punto final a su carrera como profesional luego de 41 años y lo hará con una gira de despedida que recorrerá varios países y que tendrá varias funciones en México.

Blue Demon Jr. aseguró en el mes de julio que el accidente automovilístico que sufrió recientemente no es la causa de su retiro, sino la distancia con respecto a su familia debido a su trabajo. "Fui un padre ausente por mucho tiempo y ese es el motivo principal; quiero darle mi tiempo y mi salud a mis hijos, a mi esposa y a mis amigos. Mi cuerpo ya está diciendo que le baje", dijo en una conferencia de prensa.

Ahora, preparándose para esa gira del adiós, el luchador reveló en entrevista con EFE qué es lo que planea hacer una vez llegado el retiro, el cual se dará hasta agosto del 2027. "Por mis lesiones, me metí a estudiar medicina. Mi gira de retiro durará hasta agosto del próximo año. Después quiero poner salud en mis compañeros porque sé lo que es estar lastimado. También abriré una escuela de lucha libre", aseguró.

Blue Demon Jr. mencionó que está a punto de obtener su título en medicina regenerativa, carrera que estudió luego de superar el cáncer y una lesión que incluso lo dejó en silla de ruedas. "Tenía poco más de 30 años, me detectaron un linfoma avanzado y un médico me sugirió arreglar mis papeles porque estaba cerca el final. Pero no me di por vencido”, contó.

Ahora, además de preparar su retiro, el legendario uchador tiene en mente el proyecto de abrir una escuela de lucha libre, así como el de ayudar a sus compañeros de profesión en cuestiones médicas.