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Blue Demon Jr. Revela sus Planes de Retiro Luego de su Gira de Despedida

El legendario luchador pondrá fin a una carrera de 41 años con una gira de despedida que recorrerá varios países

Blue Demon Jr.Foto: Cuartoscuro
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