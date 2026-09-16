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Alerta en el Pacífico: Vigilan Tres Zonas con Potencial de Ciclón

Dos de estos fenómenos se encuentran frente a las costas mexicanas

Costas mexicanasEl SMN mantiene bajo vigilancia los tres sistemas debido a su potencial de desarrollo ciclónico. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Una está cerca de Baja California, otra en el Golfo de California y una más al sur de Guerrero.

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