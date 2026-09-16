Alerta en el Pacífico: Vigilan Tres Zonas con Potencial de Ciclón

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia tres zonas de baja presión en el océano Pacífico con potencial ciclónico.
De acuerdo con la información proporcionada, dos de estos sistemas se localizan frente a costas mexicanas, mientras que una zona se encuentra en el Golfo de California.
La primera zona, considerada la de mayor riesgo, se prevé que se forme al sur de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Este sistema incrementó a 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico a siete días.
La segunda zona de baja presión se localiza a 125 kilómetros al sur-sureste de Guaymas, Sonora, en el Golfo de California. El sistema mantiene 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto a 48 horas como a siete días.
La tercera zona se prevé que se forme al suroeste de la península de Baja California y presenta 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico a siete días.
El SMN mantiene bajo vigilancia los tres sistemas debido a su potencial de desarrollo ciclónico.