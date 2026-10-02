Salud

Día del Café: ¿Hace Daño Tomarlo Diario? Esto Dice la Ciencia

El café ha pasado por épocas de mala fama, pero en los últimos años se ha visto reivindicado por la ciencia médica; estos son sus beneficios

Taza de caféEsto dice la ciencia en 2026 sobre tomar café. Foto: Pexels

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