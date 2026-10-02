Detienen a Sujeto por Presunta Violencia Familiar contra su Expareja en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) del municipio de San Andrés Cholula, detuvo a un sujeto por ser el presunto responsable del delito de violencia familiar.

Dicho arresto fue resultado de un operativo realizado en coordinación con el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva de Puebla, tras una denuncia realizada por su expareja sentimental.

La víctima acusó que Marco Antonio ‘N’ alias ‘El Guajillo’ previamente la había agredido y posteriormente amenazarla con un objeto punzocortante en inmediaciones de la cabecera municipal.

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Durante la intervención, se le localizó al presunto agresor un cuchillo, por lo que el masculino fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que el arma blanca se decomisó y etiquetó como indicio del supuesto delito.

Al mismo tiempo, la mujer fue atendida por elementos de la Policía Rosa, donde manifestó que previamente ya lo había denunciado ante la autoridad ministerial y que contaba con una medida de protección vigente.

A través de un comunicado, la SSPPC de San Andrés Cholula refrendó su compromiso de actuar con firmeza ante la violencia contra las mujeres y fortalecer la coordinación operativa entre instituciones para proteger su integridad.

Con información de N+

GMAZ