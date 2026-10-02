Seguridad

Detienen a Sujeto por Presunta Violencia Familiar contra su Expareja en Puebla

Marco Antonio 'N' alias 'El Guajillo' fue acusado por la víctima de supuestamente agredirla y amenazarla con un arma blanca en San Andrés Cholula

Detenido Marco Antonio N El Guajillo Violencia Familiar Mujer Expareja San Andrés Cholula PueblaMarco Antonio 'N' habría agredido a su víctima en el municipio de San Andrés Cholula. Foto: X @SSPPCSnAndresCH

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En San Andrés Cholula, arrestan a 'El Guajillo' por presunta violencia familiar. La intervención contó con el apoyo del Ejército y Policía Estatal.

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