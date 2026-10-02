Marina Rescata a Tripulantes tras Incendio de Embarcación en Yucatán; Hay Heridos

Una emergencia en el mar provocó la movilización de elementos de la Armada de México para llevar a cabo una operación de búsqueda y rescate, luego del incendio de una embarcación al noreste de Puerto Progreso, Yucatán.

La Secretaría de Marina informó que el personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Yucalpetén (ENSARYUK) se dirigió a 70 millas náuticas (130 km) del puerto, donde fue reportado el accidente que provocó que los tripulantes tuvieran que permanecer varados en el mar.

“Ante esta situación se ordenó de manera inmediata el zarpe de una embarcación de rescate tipo Defender, con rumbo a la posición señalada”, explicó la Marina.

El personal naval se coordinó con la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSPY) para hacer el despliegue marítimo y aéreo para poner a salvo a las personas afectadas. También sumaron a los esfuerzos la participación de la Capitanía de Puerto Regional de Progreso, con la finalidad de que las embarcaciones cercanas acudieran a apoyar.

“Realizaron los protocolos de rescate y brindaron atención médica de primer contacto a los tripulantes, de los cuales dos presentaban quemaduras”, puntualizó.

Asimismo, la Marina explicó que luego del rescate de los hombres, fueron trasladados por personal naval y canalizados a la SSPY, con la finalidad de llevarlos en ambulancia al Centro Médico Americano, donde reciben atención especializada.