Accidentes

Marina Rescata a Tripulantes tras Incendio de Embarcación en Yucatán; Hay Heridos

El personal naval auxilió a cinco tripulantes de la embarcación en inmediaciones de Yucalpetén

Personal de la Secretaría durante operaciones de Búsqueda y RescateFoto: Archivo
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