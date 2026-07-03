¿Cuándo Empieza la Canícula 2026? Prepárate para Calor Extremo por Fenómeno Climático

Durante el verano, ocurre un fenómeno natural que ocasiona los días más calurosos del año en México: La canícula, ¿pero sabes cuándo comienza exactamente y cuáles son sus características?

En N+ te contamos todos los detalles de este evento climático, desde sus efectos hasta su duración aproximada, según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

¡Toma nota! Aquí te decimos cuándo empieza la canícula y cuáles son las recomendaciones de las autoridades para enfrentar las altas temperaturas en el país.

¿Qué es la canícula?

De acuerdo con la Conagua, el nombre de canícula —que deriva de la palabra canes (perros)— se atribuye a la constelación Can Mayor y su estrella Sirius, “La abrasadora”.

El nombre de canícula se le dio antiguamente porque coincide con la visibilidad en el cielo de la constelación del Can Mayor con su gran estrella Sirius, a la cual, por su intenso brillo, se le atribuía el incremento del calor.

La canícula es un fenómeno climático donde aumentan las temperaturas y bajan las lluvias, y que dura aproximadamente 40 días en el país; sus características son:

Temperaturas superiores a 37 grados Celsius.

Disminución de lluvias.

Calentamiento del aire.

Cielos despejados.

¿Cuándo ocurre en México?

Datos de la Comisión Nacional del Agua señalan que este evento sucede en algunas regiones del país entre los meses de julio y agosto, debido a que las lluvias disminuyen y al mismo tiempo suben las temperaturas.

Comienza unas semanas después del solsticio de verano, el cual ocurre el día 21 de junio.

Las lluvias disminuyen porque los vientos, al soplar con fuerza desde el Este, impiden la formación de nubes sobre el océano, con lo cual se reducen las precipitaciones.

“La canícula es un fenómeno climático que se presenta durante la última quincena de julio y dura 40 días aproximadamente en México”, explicó por su parte el Cenapred.

☀️ De acuerdo con información de @conagua_clima, este 3 de julio se prevén temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (este y suroeste) y Oaxaca (este).



Asimismo, se esperan temperaturas… pic.twitter.com/BPnQo2zvO1 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 3, 2026

Recomendaciones ante calor extremo

En dicha temporada podrían aumentar los riesgos a la salud, por lo cual las autoridades han recomendado algunas medidas, como mantener la hidratación, usar protección solar, evitar exposición al sol y actividades a la intemperie entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, así como usar sombrillas, gorras o sombreros.

Y es que, de acuerdo con especialistas, durante la canícula incrementan los golpes de calor, las quemaduras de sol o los casos de deshidratación.

Un golpe de calor puede generar calambres, agotamiento y desmayos en casos leves, pero en otros casos incluso puede generar hipertensión maligna que lleva a problemas cardiacos e incluso inflamación cerebral.

SPB