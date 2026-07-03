¿Cuándo Empieza la Canícula 2026? Prepárate para Calor Extremo por Fenómeno Climático

Aquí te presentamos todos los detalles sobre la canícula, el fenómeno climático que ocasiona los días más calurosos del año

Niña se cubre de los rayos del sol mientras juega en una fuente en CDMX el 29 de abril 2026. Foto: CuartoscuroNiña se cubre de los rayos del sol mientras juega en una fuente en CDMX el 29 de abril 2026. Foto: Cuartoscuro

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¿Sabías que la canícula trae los días más calurosos del año? Descubre cuándo empieza en 2026 y cómo protegerte del calor extremo.

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