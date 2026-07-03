¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Nivel de Presas Sigue al Alza Este 3 de Julio 2026

Conoce aquí cómo está el Cutzamala hoy luego de las recientes lluvias; así como datos de este importante sistema que abastece agua a la CDMX

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Sistema Cutzamala, vital para la CDMX, sigue con almacenamiento al alza gracias a las lluvias. Conoce el estado actual de las presas y su importancia.

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