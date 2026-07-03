¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Nivel de Presas Sigue al Alza Este 3 de Julio 2026

El Sistema Cutzamala se ha beneficiado de las lluvias de las últimas semanas en el centro de México, pues incluso su nivel de almacenamiento cerró en 69.51% en junio de 2026, 16.65 puntos porcentuales más que el mismo mes del año pasado, que fue de 52.86%.

Ante ello, aquí en N+ te decimos cómo está el Cutzamala hoy, 3 de julio de 2026, y te decimos cuánta agua tienen las presas de este sistema hídrico, que es una de las principales fuentes de abastecimiento del Valle de México.

¿Qué es el Sistema Cutzamala?

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua.

De acuerdo con información del Gobierno de México, aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento : Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines.

Mientras que 4 son derivadoras : El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

El Cutzamala es considerado una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de mil 600 metros sobre el nivel del mar (msnm) —en su punto más bajo— hasta los 2 mil 702 msnm —en su punto más alto—.

Se extiende por Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México.

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Así están las presas del Cutzamala hoy

En su reporte diario, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable dieron a conocer cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas, con corte al 2 de julio de 2026:

Villa Victoria : Está al 64.48% de su capacidad, al registrar 119.756 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 77.51% de su capacidad, al registrar 305.695 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 59.52% de su capacidad, al registrar 120.470 millones de metros cúbicos de agua.

En total, el Sistema Cutzamala se encuentra al 69.76% de almacenamiento, con 545,921,000 metros cúbicos.

SPB